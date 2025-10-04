Tigres UANL y Cruz Azul serán los animadores de uno de los encuentros más atrapantes del fin de semana, cuando se enfrenten este sábado en Nuevo León, por el duelo correspondiente a la 12° jornada del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX. En la antesala del partido, entérate cuáles serán los once iniciales de ambos equipos para el juego.

Los ‘Universitarios’ llegan a este compromiso luego de vencer por 2-0 a Querétaro fuera de casa, gracias a los goles de Juan Brunetta y Marcelo Flores. Con este triunfo, el conjunto de Guido Pizarro se colocó en la 5° colocación del campeonato, con 22 puntos, en zona de clasificiación a Liguilla.

Por su parte, ‘La Máquina’ arriba a este gran desafío tras caer por 2-0 ante Tijuana en condición de visitante (tantos de Domingo Blanco y Mourad El Ghezouani). De este modo, los dirigidos por Nicolás Larcamón quedaron en el 4° lugar de la tabla de posiciones, con 23 unidades, también en zona de Playoffs.

El Estadio Universitario espera por Tigres y Cruz Azul [Foto: Getty]

La probable alineación de Tigres UANL ante Cruz Azul:

Nahuel Guzmán .

. Javier Aquino .

. Joaquim Pereira .

. Jesús Angulo .

. Marco Farfán .

. Bernardo Parra .

. Juan Brunetta .

. Diego Lainez .

. Marcelo Flores .

. Ángel Correa .

. André-Pierre Gignac.

DT: Guido Pizarro.

La probable alineación de Cruz Azul ante Tigres UANL:

Kevin Mier .

. Willer Ditta .

. Jorge Rodarte .

. Gonzalo Piovi .

. Ignacio Rivero .

. Erik Lira .

. Carlos Rodríguez .

. José Paradela .

. Rodolfo Rotondi .

. Luka Romero .

. Gabriel Fernández.

DT: Nicolás Larcamón.

¿A qué hora juegan Tigres vs. Cruz Azul por el Apertura 2025?

El partido Tigres UANL vs. Cruz Azul se llevará a cabo HOY sábado 4 de octubre, con sede en el Estadio Universitario (El Volcán), a partir de las 19.00 horas del Centro de México, por la continuidad de la jornada 12 de la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

¿Qué canal transmite Tigres vs. Cruz Azul por el Apertura 2025?

El partido Tigres UANL vs. Cruz Azul se podrá sintonizar en vivo y en directo a lo largo y ancho del territorio mexicano, en forma exclusiva, por televisión a través de las señales de Azteca 7 y FOX, y de manera online, vía streaming, por medio de las plataformas Caliente TV y Tubi. Serán las cuatro pantallas que transmitirán en simultáneo el compromiso.