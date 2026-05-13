¿Por qué no juega Armando González en Cruz Azul vs. Chivas por las semifinales del Clausura 2026?

El delantero no estará disponible para el duelo de semifinales que se disputará en el Estadio Banorte.

Desde las 20:00 hs, Chivas y Cruz Azul se enfrentarán en el Estadio Banorte por el partido de ida de las semifinales del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. La serie promete ser una de las más atractivas del campeonato y ambos equipos buscarán sacar ventaja pensando en la vuelta.

Publicidad

El segundo encuentro se disputará el próximo fin de semana en el Estadio Jalisco, donde quedará definido cuál de los dos clubes avanzará a la gran final. El ganador de la llave quedará a un paso de conquistar el título del futbol mexicano.

Sin embargo, Chivas llega a este compromiso con varias bajas importantes dentro de su plantel. Algunos futbolistas fueron convocados por la Selección Mexicana de cara a la preparación rumbo al Mundial 2026 y no estarán disponibles para esta serie ante Cruz Azul.

Chivas sin su máxima figura

Uno de los ausentes más sensibles para el Rebaño Sagrado será Armando González, considerado uno de los grandes goleadores del equipo en la temporada. El delantero tampoco pudo disputar los cuartos de final y volverá a perderse otro encuentro decisivo para el conjunto rojiblanco.

Publicidad

A pesar de las ausencias, Chivas logró eliminar a Tigres en la ronda anterior y consiguió avanzar a las semifinales. Ahora, el equipo intentará dar otro golpe frente a Cruz Azul para seguir soñando con llegar a la gran final del Clausura 2026.

En sintesis