En el marco de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, Santos Laguna y Rayados se enfrentan en el Estadio TSM Corona de la ciudad de Torreón este domingo 26 de abril desde las 17:00 horas (Ciudad de México). Ya eliminados, los equipos se quieren despedir con una victoria del torneo.

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Para este partido, el director técnico Nicolás Sánchez no contará con un jugador que es una pieza clave. El mediocentro español Óliver Torres no será parte del compromiso y ni siquiera estará en el banquillo. El jugador sufrió una molestia muscular y ni siquiera viajó con la delegación para el juego.

¿Quién será el reemplazo de Óliver Torres en Santos Laguna vs. Rayados?

Con esta noticia, el mediocentro mexicano Iker Fimbres se suma a la alineación titular y conformará la dupla del mediocampo junto a Fidel Ambriz. El jugador intentará aprovechar los minutos que tiene para sumar consideración en el equipo de cara a la próxima temporada.

¿Cuál será la alineación de Rayados vs. Santos Laguna sin Óliver Torres?

Sin Óliver Torres, el conjunto albiazul formará de la siguiente manera en su encuentro contra los Guerreros: Mele; Chávez, Guzmán, Salcedo, Arteaga; Ambirz, Fimbres; Orellano, Corona, Ocampos; Moxica.