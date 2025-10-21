Tras el amargo sabor de boca que dejó el último empate en casa, el Club de Futbol Monterrey regresa al ‘Gigante de Acero’ para un nuevo desafío: con la mira en descontarle distancias al puntero, recibirán al competitivo FC Juárez, en uno de los encuentros que cierran la jornada futbolera de este martes en México.

Publicidad

Publicidad

En la nómina de los ‘Rayados’ para este compromiso, surge una sorpresa inesperada para los aficionados: Santiago Mele saldrá del equipo titular y no será de la partida en el encuentro de hoy en el Estadio BBVA. El guardameta uruguayo, un indiscutido dentro de los tres postes desde la salida de Andrada, no iniciará esta vez.

Pese al asombro de los fanáticos, la ausencia de Mele en la alineación tiene una justificación del cuerpo técnico: según reveló el periodista regio Felipe Galindo, parte de “la necesidad de equilibrar el cupo de jugadores extranjeros”, por las bajas de futbolistas mexicanos que tuvo la plantilla en las últimas semanas por distintas circunstancias.

Rayados, sin Santiago Mele ante FC Juárez [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

Esta situación parte de las numerosas lesiones de futbolistas nacionales, como ha sido el caso de Ricardo Chávez, Erick Aguirre o Íker Fimbres, entre otros. Ante la obligación de utilizar jugadores que no ocupan plaza NFM en otras posiciones, Domenec Torrent se vio en la obligación de hacer a un lado por este partido al arquero de la Selección Uruguaya.

De este modo, su reemplazo en el arco de Rayados ante los ‘Bravos’ de Juárez será el mexicano Luis Cárdenas, más conocido como ‘Mochis’, que pese a que tras la partida de ‘Sabandija’ no pudo ganarse el lugar y fue adelantado por Santiago Mele, acepta su rol como portero “secundario” o “suplente”, esperando este tipo de oportunidades.

ver también ¿La Selección Mexicana se muda a Monterrey? Alejandro Hutt se confiesa sobre las chances de recibir al ‘Tri’

Con Santiago Mele en el banco de suplentes, la alineación de los Rayados de Monterrey para enfrentar a FC Juárez saldrá de la siguiente manera: Luis Cárdenas; John Stefan Medina, Víctor Guzmán, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga; Jorge Rodríguez, Oliver Torres; Lucas Ocampos, Sergio Canales, Mitchell Rodríguez; Germán Berterame.

Publicidad

Publicidad