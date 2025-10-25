Es tendencia:
¿Por qué no juegan Nicolás Fonseca y Stiven Barreiro en León vs. Pumas UNAM por el Apertura 2025?

El mediocentro uruguayo y el defensa colombiano no serán parte del duelo de la Fiera ante los Universitarios por la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Nicolás Fonseca y Stiven Barreiro no serán parte del duelo de León ante Pumas UNAM por el Apertura 2025
Nicolás Fonseca y Stiven Barreiro no serán parte del duelo de León ante Pumas UNAM por el Apertura 2025

En el marco de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MXLeón Pumas UNAM se miden este sábado 25 de octubre desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Nou Camp de la ciudad de León. Ambos equipos van por la victoria para seguir con chances de jugar los playoffs del torneo.

Para este encuentro, el director técnico Ignacio Ambriz no contará con jugadores que suelen ser titulares. El mediocentro Nicolás Fonseca y el defensa Stiven Barreiro no estarán disponibles y ni siquiera irán al banquillo. La razón es que llegaron al límite de tarjetas amarillas y deberán cumplir con una jornada de suspensión.

¿Quiénes serán los reemplazos de Nicolás Fonseca y Stiven Barreiro en León vs. Pumas UNAM?

Con esta noticia, el defensor Valentín Gauthier y el atacante Jordi Cortizo se suman al conjunto inicial e intentarán demostrarle al entrenador que pueden ser una opción. De esa forma, es su chance para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene.

¿Cuál será la alineación de León vs. Pumas UNAM sin Nicolás Fonseca y Stiven Barreiro?

Sin Nicolás Fonseca y Stiven Barreiro el conjunto esmeralda formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Universitarios: García; Bellón, Gauthier, Reyes, Moreno; Echeverría; Beltrán, Cortizo, Rodríguez, Alvarado; y Funes Mori.

