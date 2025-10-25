¿Por qué no juegan Nicolás Fonseca y Stiven Barreiro en León vs. Pumas UNAM por el Apertura 2025?

En el marco de la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX, León y Pumas UNAM se miden este sábado 25 de octubre desde las 18:00 horas (Ciudad de México) en el Nou Camp de la ciudad de León. Ambos equipos van por la victoria para seguir con chances de jugar los playoffs del torneo.

Publicidad

Publicidad

ver también Compañero de James Rodríguez revela su futuro en León para el 2026: “Me dijo que…”

Para este encuentro, el director técnico Ignacio Ambriz no contará con jugadores que suelen ser titulares. El mediocentro Nicolás Fonseca y el defensa Stiven Barreiro no estarán disponibles y ni siquiera irán al banquillo. La razón es que llegaron al límite de tarjetas amarillas y deberán cumplir con una jornada de suspensión.

¿Quiénes serán los reemplazos de Nicolás Fonseca y Stiven Barreiro en León vs. Pumas UNAM?

Con esta noticia, el defensor Valentín Gauthier y el atacante Jordi Cortizo se suman al conjunto inicial e intentarán demostrarle al entrenador que pueden ser una opción. De esa forma, es su chance para mostrarse y sumar consideración de cara a lo que viene.

ver también Llegó a más de 316 mil vistas: La lección que James Rodríguez le dio a toda la prensa de México

¿Cuál será la alineación de León vs. Pumas UNAM sin Nicolás Fonseca y Stiven Barreiro?

Sin Nicolás Fonseca y Stiven Barreiro el conjunto esmeralda formaría de la siguiente manera en su encuentro contra los Universitarios: García; Bellón, Gauthier, Reyes, Moreno; Echeverría; Beltrán, Cortizo, Rodríguez, Alvarado; y Funes Mori.

Publicidad