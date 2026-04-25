Consumada la mayor parte de la jornada 17 del Clausura 2026, hay un equipo que todavía tiene posibilidades de asegurar su lugar en los cuartos de final: el Atlas. Los ‘Zorros’ llegan a la última fecha de la fase regular del torneo con chances de ganar un lugar en la Fiesta Grande del futbol mexicano, y se juegan todo este sábado.

Publicidad

En busca de su boleto a la Liguilla de este campeonato, el conjunto rojinegro tendrá por delante un desafío complicado en el Estadio Azteca: deberá visitar al Club América. Las ‘Águilas’ sienten la obligación de ganar para poder escalar posiciones en la tabla, por lo que no saldrán relajados a disputar el encuentro de esta noche.

Hasta el momento, Atlas se ubica en el 9° puesto y está fuera de la zona de clasificación a los cuartos de final de esta edición de la Liga MX. En sus catorce presentaciones de esta campaña, acumula 6 victorias, 5 empates y 5 derrotas, estacionándose en la línea de los 23 puntos. Sin embargo, todavía no le está alcanzando.

Atlas visita al América en busca de la clasificación [Foto: Getty]

Publicidad

Con el empate parcial ante Chivas, Tijuana se están metiendo en la próxima fase del Clausura 2026, dejando por detrás a los ‘Zorros’. Si Xolos acaba empatando, Atlas estará obligado a ganar o empatar ante las ‘Águilas’. Con la igualdad en Guadalajara, el equipo de Sebastián Abreu llega a 23 unidades, pero tiene mejor diferencia de gol que Atlas (+2 contra -3).

Ahora bien, tomando el escenario contrario en el otro partido que importa, la cosa cambia: si Xolos pierde ante Chivas, Atlas clasificará automáticamente a la Liguilla. Esto es, ya que el Tijuana quedaría con 22 puntos, y antes de jugar el equipo de Diego Cocca ya tiene 23 unidades. En tal caso, no importaría si el cuadro del argentino gana, empata o pierde ante el América.

Con los resultados acontecidos en la jornada, de los equipos que habían iniciado la fecha con posibilidades, se confirmó la eliminación de León y la clasificación del América. Bajo estas circunstancias, sólo queda un lugar vacante en la Liguilla del Clausura 2026: será para Atlas o Xolos, todo en base al marcador de los partidos de cada uno de ellos.