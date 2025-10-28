Los clubes mexicanos están enfocados al 100% en lo que serán las últimas dos jornadas de la primera fase del Torneo Apertura 2025 y luego buscarán mostrar su mejor versión en la Liguilla. Son 5 los equipos que están en playoffs y falta definir el sexto lugar.

Mientras tanto, también empiezan a correr los rumores sobre posibles salidas y llegada de refuerzos, especialmente a los clubes más importantes de México en la actualidad. Ahora, América, Cruz Azul y Tigres se pelean por el fichaje de un delantero extranjero.

El elegido es Miguel Ángel Borja, delantero de River Plate. Según la información del periodista argentino, Sebastián Srur, los clubes de la Liga MX ya se habrían contactado con el futbolista para que llegue con el pase en su poder a partir del año próximo.

En caso de que alguna de las tres instituciones avance por el atacante, no deberán negociar con el Millonario ni tampoco tendrán poner dinero. Lo que sí, tendrán que negociar con él su contrato y tratar de llegar a un acuerdo económico.

El mal presente de Miguel Borja

El jugador colombiano había tenido un gran 2024 en el club argentino y se había ganado el cariño de toda la afición de River. Sin embargo, su nivel decayó con el pasar de los meses y pasó de ser muy querido a odiado por gran parte de los aficionados.

