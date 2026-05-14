La segunda mitad que sueña UFC: vuelta de Conor McGregor, velada en la Casa Blanca e Islam Makhachev

El mundo de las artes marciales mixtas se prepara para un semestre que promete ser histórico y devolverle al octágono ese brillo que los fanáticos tanto venían reclamando. Tras meses donde la cartelera sufrió con peleas que no lograban encender la chispa del público o que carecían de ese interés masivo, Dana White y compañía parecen haber apretado el botón de pánico de la mejor manera posible. La intención de UFC es clara: saturar el calendario de grandes nombres y choques de estilos que garanticen el espectáculo desde el primer segundo.

Publicidad

Las peleas más grandes que tiene planeadas UFC

El plato fuerte, y el que paralizará a la industria, es el retorno de Conor McGregor. Aunque su vuelta siempre se sintió como una posibilidad cercana pero nublada por postergaciones, esta vez parece estar más cerca que nunca para el 11 de julio. Su rival sería nada menos que Max Holloway, en un duelo de leyendas que promete ser una oda al intercambio de pie. McGregor no pisa el octágono desde julio de 2021, cuando sufrió aquella escalofriante fractura ante Dustin Poirier, y su regreso es el combustible que la empresa necesita para recuperar su estatus de show global.

Pero el plan de UFC no se detiene en The Notorious. Para agosto, la organización busca concretar el enfrentamiento de Islam Makhachev con la sensación Ian Machado Garry en los wélter. Ver al mejor libra por libra ante un talento en ascenso como el irlandés es la clase de enfrentamiento que el público pide a gritos.

Conor McGregor podría regresar pronto al octágono de UFC. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Además, el 14 de julio está marcado en rojo en el calendario con una cartelera especial en la Casa Blanca que tendrá a Ilia Topuria y Alex Poatan Pereira como principales animadores. La presencia del campeón ligeros y el brasileño en un mismo evento asegura una cuota de violencia y técnica que pocas veces se ve en una misma noche. Estos nombres son los que el fanático de UFC realmente quiere ver, para reemplazar los combates aburridos o de poco interés que venían desgastando la paciencia de los espectadores.

En definitiva, la segunda mitad de 2026 se perfila como un renacimiento para la marca. Con McGregor como bandera, pero respaldado por un ejército de campeones dominantes y figuras carismáticas, UFC busca reafirmar que sigue siendo la cima de los deportes de contacto. Si los planetas se alinean y estas peleas se concretan, se viene un cierre de año épico que recordará por qué este deporte genera una pasión que ninguna otra disciplina puede igualar. La mesa está servida y el octágono espera por sus reyes.

En síntesis

Conor McGregor planea regresar al octágono el 11 de julio para enfrentar a Max Holloway .

planea regresar al octágono el para enfrentar a . UFC proyecta en agosto el ascenso de Islam Makhachev para pelear contra Ian Machado Garry .

proyecta en agosto el ascenso de para pelear contra . Ilia Topuria y Alex Pereira encabezarán una cartelera especial el 14 de julio en la Casa Blanca.