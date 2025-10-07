Es tendencia:
Las alineaciones de México vs. Chile por los octavos de final del Mundial Sub-20 2025

La Selección Mexicana va por la clasificación a cuartos de final de la competición internacional ante el anfitrión.

Por Ramiro Canessa

Chile vs. México por el Mundial Sub-20 2025.
© JAM MEDIAChile vs. México por el Mundial Sub-20 2025.

La Selección Mexicana Sub-20 dio el gran batacazo en la fase de grupos del Mundial al terminar su grupo invicta y clasificarse en segundo lugar, dejando atrás a potencias como España y Brasil. Los dirigidos por Eduardo Arce igualaron sus dos primeros partidos ante la Verdeamarela y la Roja, y cerraron la fase con un triunfo clave ante Marruecos en la última jornada.

Ahora, México se prepara para enfrentar al anfitrión, Chile, en los octavos de final, en un duelo que promete ser intenso y de alto nivel. Los chilenos lograron avanzar a esta instancia tras terminar segundos en su grupo con apenas tres puntos, al igual que Nueva Zelanda y Egipto, definiéndose su clasificación a través del criterio de tarjetas.

La expectativa está en lo que puedan hacer los mexicanos frente a un equipo local que buscará aprovechar cada detalle y el apoyo de su afición. México confía en mantener su racha positiva y asegurar un lugar en los cuartos de final del certamen internacional en donde se podría medir ante Argentina o Nigeria.

Alineación de Chile para enfrentar a México

  • Sebastián Mella
  • Patricio Romero
  • Nicolás Suárez
  • Ian Garguez
  • Felipe Faúndez
  • Milovan Celis
  • Lautaro Millán
  • Agustín Arce
  • Nicolás Cárcamo
  • Vicente Álvarez
  • Juan Francisco Rossel
Alineación de México para visitar a Chile

  • Emmanuel Ochoa
  • César Bustos
  • Diego Ochoa
  • Everardo López del Villar
  • Yael Padilla
  • César Garza
  • Obed Vargas
  • Diego Sánchez
  • Gilberto Mora
  • Tahiel Jiménez
  • Hugo Camberos
