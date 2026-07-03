Colombia y Ghana serán los animadores de un prometedor choque de selecciones, cuando se midan frente a frente este viernes por la noche en los Estados Unidos. Empieza la despedida de los 16avos de final del Mundial 2026 y una interesante propuesta le pondrá el broche de oro. A continuación, todos los detalles del partido.

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¿A qué hora juegan Colombia vs. Ghana por 16avos del Mundial 2026?

El encuentro entre la ‘Tricolor’ y las ‘Estrellas Negras’ se llevará a cabo HOY viernes 3 de julio, en el tercer y último compromiso de la agenda deportiva del día. El duelo está programado por la organización para tener su pitazo inicial a partir de las 19.30 horas del Centro de México (20.30 hora Colombia y 01.30 Ghana).

¿En qué estadio juegan Colombia vs. Ghana por 16avos del Mundial 2026?

El cruce de esta noche tendrá como sede al Arrowhead Stadium de Missouri (Estados Unidos), más conocido como “Estadio Kansas City”. Inaugurado en 1972 y refaccionado para la Copa del Mundo, cuenta con una capacidad para hasta 69.045 espectadores. Será el cuarto enfrentamiento del torneo que se juegue en este edificio.

El Arrowhead Stadium se teñirá de amarillo esta noche [Foto: Getty]

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¿Colombia vs. Ghana va por TV abierta en México?

Desafortunadamente para la fanaticada expectante, este desafío no se podrá ver por televisión abierta en el territorio mexicano en forma gratuita esta noche de viernes. De hecho, este partido tampoco se podrá sintonizar por ninguno de los canales de TV de cable (paga), según indica la grilla de la televisión para esta noche.

¿Dónde ver EN VIVO Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

El choque de los 16avos de final contará con la transmisión en directo y en forma exclusiva del “Pase Mundial” de ViX Premium, un servicio de streaming extra de la plataforma. Será la única manera en que los aficionados podrán observar con imagen y sonido en simultáneo el encuentro entre los sudamericanos y los africanos.

¿Quién será el árbitro de Colombia vs. Ghana por el Mundial 2026?

Este caliente duelo del estilo ‘mata-mata’ tendrá al francés Clement Turpin como juez principal, encargado de impartir justicia en el juego de 16avos de final. Estará acompañado por Nicolas Danos y Benjamin Pages (asistentes), Alejandro Hernández y Enrique Naranjo (cuarto y quinto). En el VAR estará Jerome Brisard al frente.