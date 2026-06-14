Países Bajos y Japón se enfrentan por la primera jornada el Grupo E. El encuentro se disputa en el Estadio AT&T de Dallas.

Países Bajos y Japón juegan este domingo 14 de junio uno de los partidos más atractivos de la Fase de Grupos del Mundial 2026. El encuentro se lleva a cabo en el Estadio AT&T de Dallas y comienza a las 14:00hs (CDMX).

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Al menos en la previa es difícil predecir a un favorito. Países Bajos tiene más jerarquía, pero Japón cuenta con grandes futbolistas y viene en crecimiento desde hace años. Es por esta razón que se espera que sea un juego con muchas emociones.

¿Dónde ver el partido?

El partido entre Países Bajos y Japón de este domingo 14 de junio podrá verse en México a través de televisión abierta tanto en Canal 5 como en Azteca 7, como también existe la opción de observar desde la plataforma de ViX Premium en el Plan Mundial.

México : Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium

: Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium Centroamérica : Tigo Sports

: Tigo Sports Argentina : Telefe, Flow, TyC Sports, DGO, Paramount+

: Telefe, Flow, TyC Sports, DGO, Paramount+ Sudamérica : DGO y Paramount+

: DGO y Paramount+ España : DAZN

: DAZN Estados Unidos: FOX Sports, Telemundo y FuboTV

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La actualidad de ambas selecciones

Países Bajos clasificó a la Copa del Mundo tras terminar como líder del Grupo G con 20 puntos y quedó 3 unidades por delante de Polonia. El equipo de Ronald Koeman viene de perder por 1-0 con Argelia y de ganarle por 2-1 a Uzbekistán en los dos amistosos previos al torneo.

Por su parte, Japón se ganó su lugar en el Mundial luego de concluir 1° en el Grupo C de las Eliminatorias AFC. El conjunto asiático solo jugó contra Islandia antes de la Copa del Mundo y le ganó al equipo europeo por 1-0.

En síntesis

El partido Países Bajos vs. Japón se juega este domingo 14 de junio.

se juega este domingo 14 de junio. El Estadio AT&T de Dallas albergará este juego a las 14:00 horas.

albergará este juego a las 14:00 horas. Transmitirán Canal 5, Azteca 7 y ViX Premium el encuentro en México.