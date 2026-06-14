El partido que se juega en el Estadio Houston no se puede ver por televisión abierta, aunque sí existe una opción paga para observarlo.

Alemania y Curazao abren la jornada de este domingo 14 de junio del Mundial 2026. El partido por la primera fecha del Grupo E se lleva a cabo en el Estadio de Houston y el juego comienza a partir de las 11:00hs (CDMX). El conjunto teutón es el claro favorito a llevarse el triunfo.

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Alemania viene de quedar eliminado en la Fase de Grupos de las últimas dos ediciones, mientras que Curazao juega la Copa del Mundo por primera vez en su historia. El torneo ya ha tenido sus sorpresas, pero suena muy complejo que el conjunto caribeño le saque algún punto a los germanos.

Con respecto al primer juego de este domingo, el choque entre alemanes y curazoleños no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Canadá contra Bosnia únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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Dónde ver Alemania vs. Curazao por país

México: ViX Premium

ViX Premium Centroamérica: Tigo Sports

Tigo Sports Argentina: DSports, Flow y Paramount+

DSports, Flow y Paramount+ Sudamérica: DSports y Paramount+

DSports y Paramount+ España: DAZN, FuboTV y TVE La 1

DAZN, FuboTV y TVE La 1 Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV.

En síntesis