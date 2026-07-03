La tecnología estudió todos los factores del juego de hoy y anunció su revelador pronóstico final.

El Estadio Kansas City tendrá el honor de recibir un partido grande del Mundial 2026 y albergar a dos selecciones que han hecho bien las cosas y sueñan con seguir avanzando. Colombia y Ghana se enfrentarán en 16avos de final, con las ambiciones por el techo y mucha hambre de gloria para salir a la cancha a disputar el encuentro.

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La ‘Tricolor’ abrochó la clasificación a esta instancia de la competencia por haber finalizado en el 1° puesto del Grupo K, con 7 puntos de los nueve disputados. El equipo de Néstor Lorenzo tuvo una producción de dos victorias (3-1 ante Uzbekistán y 1-0 ante República del Congo) y un empate (0-0 con Portugal).

Por su parte, las ‘Estrellas Negras’ sacaron pasaje a esta ronda del torneo luego de haber terminado en el 3° lugar del Grupo L, con apenas 4 unidades sumadas. El conjunto de Carlos Queiroz fue irregular y acumuló un triunfo (1-0 ante Panamá), una igualdad (0-0 ante Inglaterra) y una derrota (2-1 ante Croacia).

Ante ese escenario, en Bolavip consultamos un modelo de IA para proyectar un resultado exacto de este nuevo partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026. El veredicto va en la misma dirección de la primera ronda: sin esperar una goleada, Colombia parte como favorita para resolver la serie en los noventa minutos del juego.

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Colombia, levemente adelante según la tecnología [Foto: Getty]

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Colombia sobre Ghana:

Mejor forma reciente: el equipo de Néstor Lorenzo llega con una racha más sólida, respaldada por cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. A eso se le suma el dato más importante de contexto: ganó su zona y cerró la fase inicial entre los seleccionados de mejor rendimiento del torneo. Del otro lado, Ghana avanzó como tercera, casi ingresando por la ventana a esta ronda.

el equipo de Néstor Lorenzo llega con una racha más sólida, respaldada por cuatro victorias en sus últimos cinco partidos. A eso se le suma el dato más importante de contexto: ganó su zona y cerró la fase inicial entre los seleccionados de mejor rendimiento del torneo. Del otro lado, Ghana avanzó como tercera, casi ingresando por la ventana a esta ronda. Mayor volumen ofensivo en los partidos recientes: incluso cuando no convirtió, Colombia generó mayor peligro. En el empate ante Portugal registró 1.382 xG, 26 tiros y 6 a portería; antes, en el triunfo anteCongo firmó 1.195 xG, 20 tiros y 9 remates al arco. Ghana mostró una cara mucho más limitada en ese rubro: contra Inglaterra registró 0 xG y apenas 2 tiros, mientras que ante Croacia se quedó en 0.607 xG, 6 tiros y 1 a portería. Esa diferencia de producción inclina la balanza.

incluso cuando no convirtió, Colombia generó mayor peligro. En el empate ante Portugal registró 1.382 xG, 26 tiros y 6 a portería; antes, en el triunfo anteCongo firmó 1.195 xG, 20 tiros y 9 remates al arco. Ghana mostró una cara mucho más limitada en ese rubro: contra Inglaterra registró 0 xG y apenas 2 tiros, mientras que ante Croacia se quedó en 0.607 xG, 6 tiros y 1 a portería. Esa diferencia de producción inclina la balanza. El contexto de eliminación directa sugiere margen estrecho: el cruce se juega a todo o nada y eso suele cerrar los partidos. Colombia llega mejor armada para imponer condiciones, pero Ghana ya demostró que puede sostener marcadores cerrados y apelar a la resistencia. Además, conjunto africano llega con nombres disponibles como Opoku, Adjetey, Semenyo y Ati-Zigi, lo que refuerza la idea de un duelo apretado más que la de una caída amplia.

¿Qué dijo la IA del Colombia vs. Ghana del Mundial 2026?

“Mi pronóstico para este partido es: Colombia 2-0 Ghana”

Colombia llega con mejores resultados, más producción ofensiva reciente y una estabilidad más clara para intentar resolver la llave en los 90 minutos. Ghana ofrece resistencia competitiva, pero su menor peso en ataque lo pone por detrás. Esto condiciona su margen ante un rival sudamericano que pisa más el área y genera mayor volumen de juego.

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Por otra parte, la Inteligencia Artificial señala en sus apuntes que las proyecciones individuales más fuertes del cruce aparecen del lado de Colombia, con Luis Díaz y Luis Suárez como amenazas principales, acompañados por James Rodríguez y Jhon Arias. Del lado ghanés, los nombres ofensivos con más respaldo son Antoine Semenyo y Jordan Ayew, suficientes para competir por lapsos del encuentro, aunque no para cambiar el favoritismo principal del análisis.