Pasó el amistoso internacional frente Celta de Vigo y ahora en Pumas UNAM piensan en la tercera jornada del Apertura 2022 de la Liga MX, que será este domingo contra Necaxa en el Estadio Olímpico. Pero los aficionados no tienen la mente puesta en el cuadro hidrocálido, sino en el "último capricho" del mercado...

¿Dani Alves llegará a CU? Andrés Lillini y Juan Ignacio Dinenno ya hablaron al respecto. En la institución capitalina hay mucha incertidumbre e ilusión de que se pueda concretar su bombástica contratación. De hecho, según la información brindada este jueves por la mañana, hasta se filtró el salario para el brasilero.

Las posibilidades bajaron considerablemente cuando la novia del ex-Barcelona negó la chance de que su esposo pueda jugar en México en esta temporada. Pero un nuevo mensaje del lateral derecho en las redes sociales volvió a alborotar a los seguidores del elenco del Pedregal. ¿Qué está esperando para firmar?

"No sé qué pasará pero solo dijo que no inventen... así que no jodan y viva México, cabrones", fueron las palabras de Dani Alves desde Twitter, mientras disfruta de unas vacaciones en Europa. En Pumas están tranquilos, todavía hay tiempo de sobra para poder inscribirlo en el Apertura 2022 de la Liga MX.

¿Cuánto dinero ganaría Dani Alves en México?

De acuerdo a la información que brindó RÉCORD, el multicampeón brasilero percibiría 100 mil dólares por partido jugado. Es decir que, si el cuadro dirigido por Andrés Lillini llega "con vida" hasta la definición del Apertura 2022 de la Liga MX, el ex-Barcelona embolsará 1.7 millones antes del Mundial de Qatar.