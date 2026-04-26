Pumas le ganó por 2-0 a Pachuca y terminó como superlíder del Clausura 2026. Sin embargo, en la previa al equipo auriazul no le alcanzaba con solo derrotar a los Tuzos porque tenía que esperar el resultado de Chivas contra Xolos, en un partido que se jugaba un rato después del suyo.

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Finalmente, el Rebaño igualó con Tijuana y el conjunto de Efraín Juárez pudo terminar en lo más alto de la clasificación de la Liga MX. El plantel entero de Pumas se enteró de este gran logro en el ómnibus de regreso después del juego en el Estadio Hidalgo contra Pachuca.

El equipo de redes sociales de Pumas compartió un video en el que se ve que varios futbolistas están con un celular observando el juego de Chivas y, al instante que termina el encuentro, todos los jugadores y Efraín Juárez celebran de manera exultante.

Para terminar con la celebración, todo el plantel hizo un ‘Goya’. “¡LÍDERES! El esfuerzo tiene su recompensa y hoy los colores azul y oro mandan en la tabla. ¡Esto es Pumas! ¡Nos vemos en liguilla!!”, escribió la institución en sus redes sociales al compartir el video.

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¡LÍDERES! 👊



El esfuerzo tiene su recompensa y hoy los colores azul y oro mandan en la tabla. ¡Esto es Pumas! 💙



¡Nos vemos en liguilla!! 💪🏽 pic.twitter.com/mLWFk9ip3W — PUMAS (@PumasMX) April 26, 2026

Una vez confirmado el primer puesto en la tabla, Pumas ya sabe que jugará frente al América en los cuartos de final de la Liguilla. Se disputarán dos ediciones del Clásico Capitalino y se espera que sean dos partidos muy apasionantes, pero solo un equipo podrá avanzar.

Los resultados de Pumas en la etapa regular del Clausura 2026

Jornada 1: Pumas UNAM 1 – 1 Querétaro

Pumas UNAM 1 – 1 Querétaro Jornada 2: Tigres UANL 0 – 1 Pumas UNAM

Tigres UANL 0 – 1 Pumas UNAM Jornada 3: Pumas UNAM 1 – 1 León

Pumas UNAM 1 – 1 León Jornada 4: Pumas UNAM 4 – 0 Santos Laguna

Pumas UNAM 4 – 0 Santos Laguna Jornada 5: Atlas 2 – 2 Pumas UNAM

Atlas 2 – 2 Pumas UNAM Jornada 6: Puebla 2 – 3 Pumas UNAM

Puebla 2 – 3 Pumas UNAM Jornada 7: Pumas UNAM 2 – 0 Monterrey

Pumas UNAM 2 – 0 Monterrey Jornada 8: Tijuana 1 – 1 Pumas UNAM

Tijuana 1 – 1 Pumas UNAM Jornada 9: Pumas UNAM 2 – 3 Toluca

Pumas UNAM 2 – 3 Toluca Jornada 10: Necaxa 0 – 1 Pumas UNAM

Necaxa 0 – 1 Pumas UNAM Jornada 11: Pumas UNAM 2 – 2 Cruz Azul

Pumas UNAM 2 – 2 Cruz Azul Jornada 12: Pumas UNAM 1 – 0 América

Pumas UNAM 1 – 0 América Jornada 13: Chivas de Guadalajara 2 – 2 Pumas UNAM

Chivas de Guadalajara 2 – 2 Pumas UNAM Jornada 14: Pumas UNAM 3 – 1 Mazatlán

Pumas UNAM 3 – 1 Mazatlán Jornada 15: Atlético de San Luis 0 – 2 Pumas UNAM

Atlético de San Luis 0 – 2 Pumas UNAM Jornada 16: Pumas UNAM 4 – 2 FC Juárez

Pumas UNAM 4 – 2 FC Juárez Jornada 17: Pachuca 0 – 2 Pumas UNAM

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En síntesis