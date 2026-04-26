Pumas le ganó por 2-0 a Pachuca y terminó como superlíder del Clausura 2026. Sin embargo, en la previa al equipo auriazul no le alcanzaba con solo derrotar a los Tuzos porque tenía que esperar el resultado de Chivas contra Xolos, en un partido que se jugaba un rato después del suyo.
Finalmente, el Rebaño igualó con Tijuana y el conjunto de Efraín Juárez pudo terminar en lo más alto de la clasificación de la Liga MX. El plantel entero de Pumas se enteró de este gran logro en el ómnibus de regreso después del juego en el Estadio Hidalgo contra Pachuca.
El equipo de redes sociales de Pumas compartió un video en el que se ve que varios futbolistas están con un celular observando el juego de Chivas y, al instante que termina el encuentro, todos los jugadores y Efraín Juárez celebran de manera exultante.
Para terminar con la celebración, todo el plantel hizo un ‘Goya’. “¡LÍDERES! El esfuerzo tiene su recompensa y hoy los colores azul y oro mandan en la tabla. ¡Esto es Pumas! ¡Nos vemos en liguilla!!”, escribió la institución en sus redes sociales al compartir el video.
¡LÍDERES! 👊— PUMAS (@PumasMX) April 26, 2026
El esfuerzo tiene su recompensa y hoy los colores azul y oro mandan en la tabla. ¡Esto es Pumas! 💙
¡Nos vemos en liguilla!! 💪🏽 pic.twitter.com/mLWFk9ip3W
Una vez confirmado el primer puesto en la tabla, Pumas ya sabe que jugará frente al América en los cuartos de final de la Liguilla. Se disputarán dos ediciones del Clásico Capitalino y se espera que sean dos partidos muy apasionantes, pero solo un equipo podrá avanzar.
Los resultados de Pumas en la etapa regular del Clausura 2026
Esto dijo Efraín Juárez sobre Pumas y la Liguilla antes de saber que su rival era el América
- Jornada 1: Pumas UNAM 1 – 1 Querétaro
- Jornada 2: Tigres UANL 0 – 1 Pumas UNAM
- Jornada 3: Pumas UNAM 1 – 1 León
- Jornada 4: Pumas UNAM 4 – 0 Santos Laguna
- Jornada 5: Atlas 2 – 2 Pumas UNAM
- Jornada 6: Puebla 2 – 3 Pumas UNAM
- Jornada 7: Pumas UNAM 2 – 0 Monterrey
- Jornada 8: Tijuana 1 – 1 Pumas UNAM
- Jornada 9: Pumas UNAM 2 – 3 Toluca
- Jornada 10: Necaxa 0 – 1 Pumas UNAM
- Jornada 11: Pumas UNAM 2 – 2 Cruz Azul
- Jornada 12: Pumas UNAM 1 – 0 América
- Jornada 13: Chivas de Guadalajara 2 – 2 Pumas UNAM
- Jornada 14: Pumas UNAM 3 – 1 Mazatlán
- Jornada 15: Atlético de San Luis 0 – 2 Pumas UNAM
- Jornada 16: Pumas UNAM 4 – 2 FC Juárez
- Jornada 17: Pachuca 0 – 2 Pumas UNAM
En síntesis
- Pumas finalizó como superlíder del Clausura 2026 tras vencer 2-0 a Pachuca.
- El entrenador Efraín Juárez y el plantel celebraron en el ómnibus el liderato tras el empate de Chivas.
- Pumas enfrentará al América en los cuartos de final de la Liguilla 2026.