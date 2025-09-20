Los Pumas de la UNAM tendrán hoy una de esas pruebas de verdad para tomar noción de dónde se está parado en la temporada: en un verdadero ‘big game’, el dueño de casa recibirá a Tigres UANL en el Estadio Olímpico Universitario, en la continuidad de la novena jornada de la fase regular de este Torneo Apertura 2025.

En la previa de este enfrentamiento espectacular, se pudo conocer una noticia tan sorprendente como inesperada: Adalberto Carrasquilla no será titular en el local para medirse ante los ‘Universitarios’. Pese a ser una de las piezas claves de este Pumas, el mediocampista panameño quedó fuera del equipo que será de la partida esta tarde.

Según se pudo saber, la ausencia de ‘Coco’ en el once inicial de Pumas tiene que ver con una decisión técnica de Efraín Juárez y no más. El DT viene eligiendo entre él y Ramsey, en lugar de juntar a los talentosos. Así, irá al banco de suplentes del elenco auriazul y podrá ingresar en la segunda etapa, pero no irá de entrada junto a los titulares de los ‘Felinos’.

Además, todos recordarán la secuencia en la cual el galés mostró todo su disgusto al ser reemplazado por el panameño, y el cuerpo técnico se inclinó por volver a respaldar a la estrella europea que llegó en el último mercado. En la afición preocupa que el ex Juventus pueda sentirse ‘intocable’ y eso haga bajar su nivel por creerse con el puesto ganado.

Por otra parte, el entrenador ha sentido que Carrasquilla ha funcionado mejor como revulsivo que de entrada cuando le ha tocado ser titular. De este modo, seguramente lo veamos jugar media hora o un buen rato en el complemento. Pero en un partido de alta complejidad como el que propone Tigres, quedó relegado del once inicial…

Sin ‘Coco’ Carrasquilla desde el inicio, la alineación de Pumas UNAM que saldrá al campo de juego para chocar ante los Tigres formará de la siguiente manera este sábado: Keylor Navas; Pablo Bennevendo, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo; José Luis Caicedo, Santiago Trigos; Pedro Vite, Aaron Ramsey; Jorge Ruvalcaba y Guillermo ‘Memote’ Martínez.