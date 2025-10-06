Por la Jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX, Rayados empató 2-2 en su visita a Xolos y desperdició la oportunidad de subirse al liderato de la tabla de posiciones junto a Toluca, que ahora quedó como único líder. El cuadro albiazul quedó tercero por detrás de América.

Tras el compromiso, el director técnico de los Albiazules, Domenec Torrent habló en conferencia de prensa y comentó sus sensaciones: “Con el resultado no estamos conformes. Sobre todo, en la segunda parte donde tuvimos varias opciones para ganar el partido”.

Además, comentó sobre los goles en contra recibidos: “Nos han vuelto a empatar a los dos minutos, pero me quedo conforme que no es fácil jugar en este campo y además que ellos estaban fuertes en casa y lo hacen bien, fútbol práctico“.

Por otro lado, añadió: “Como DT me voy inconforme con el resultado, pero al final todo lo que hemos estado trabajando ha pasado pero nos ha afectado el campo por el bote, no es excusa, sabemos que es un campo distinto y no es fácil para los equipos que no están acostumbrados, pero nos hemos enfrentado a un gran Tijuana, no han perdido de local y juega bien al fútbol”.

De cara a lo que viene, manifestó: “Pensando en que podíamos ganar los tres puntos hemos logrado solo uno y ahora lo importante son los cinco (juegos) que nos quedan. Viene un pequeño descanso por las selecciones y nos van a quedar cinco juegos, tres en 7 días y estoy convencido de que recuperamos a Canales, Ramos y veremos a Chávez porque no sé que pasó pero no ha sido una conmoción y en ese sentido estamos bien, no tenemos lesionados y vamos a ver si recuperamos a Salcedo sobre el final“.

¿Cuándo vuelve a jugar Rayados por el Apertura 2025?

De cara a la Jornada 13 del torneo de Primera División de México, los regiomontanos volverán a tener acción tras la Fecha FIFA. Se enfrentarán ante Pumas UNAM en condición de local en el Estadio BBVA de Guadalupe el próximo sábado 18 de octubre desde las 19:00 horas (Ciudad de México).

