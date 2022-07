Los cambios en la estructura de las Selecciones Nacionales de la Federación Mexicana ya comenzaron con el cese del entrenador tras no poder clasificar al Tri sub 20 al Mundial Indonesia 2023 y a los Juegos Olímpicos París 2024.

Han sido días difíciles para la Federación Mexicana de Futbol y la Comisión de Selecciones Nacionales por los fracasos de la selección mexicana sub 20 dirigida por Luis Pérez y de la selección femenil mayor de Mónica Vergara que no pudieron clasificar a sus respectivos Mundiales ni a los Juegos Olímpicos París-2024.

El pasado 29 de junio la selección mexicana sub 20 perdió ante Guatemala en los Cuartos de Final del Campeonato sub 20 de la Concacaf celebrado en San Pedro Sula, Honduras, y con esa derrota quedó eliminada de la Copa del Mundo Indonesia 2023 y también de los Juegos Olímpicos París 2024.

Ese resultado fue considerado un rotundo fracaso y Luis Pérez asumió la responsabilidad. Por su lado, Gerardo Torrado, director de general deportivo de la Federación Mexicana de Futbol, coincidió en hablar de fracaso pero rechazó la posibilidad de renunciar a su cargo y ofreció la realización de un análisis profundo de la situación.

Luis Pérez fue respaldado por algunos sectores del entorno futbolístico mexicano y muy cuestionado por otros. Semanas después de la dolorosa derrota ha trascendido que el entrenador de 41 años ya fue despedido de la dirección técnica de la selección mexicana sub 20 como parte de la reestructuración de la Federación Mexicana en Selecciones Nacionales.

Luis Pérez comenzó en la estructura de selecciones nacionales con la sub 17 en 2020. En 2021 asumió el mando del Tri sub 20 con el que ganó el torneo amistoso Revelations Cup con el mediocampista ofensivo Marcelo Flores como figura. Se prevé que algunos de los jugadores del fracaso de la Sub 20 se sumen a la Sub 22 que dirige Raúl Chabrand con miras al Mundial de 2026.