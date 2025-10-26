Es tendencia:
Los mejores memes tras la victoria del Real Madrid sobre el Barcelona en el Clásico de LaLiga

Las redes sociales jugaron su partido aparte en uno de los partidos más esperados del año.

Por Lucas Lescano

Jude Bellingham volvió a convertir para darle la victoria al Real Madrid.
Jude Bellingham volvió a convertir para darle la victoria al Real Madrid.

El encuentro que protagonizaron Real Madrid y Barcelona este domingo 26 de octubre por la Jornada 10 de LaLiga no fue uno más. Los espectadores querían ver qué equipo estaba mejor como para quedarse con los tres puntos y el que se terminó imponiendo fue el Merengue. Gracias a los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, la Casa Blanca se impuso por 2-1 ante los Blaugranas que sufrieron las repercusiones en redes sociales.

A través de X, decenas de usuarios dejaron su registro del encuentro con memes de todo tipo. El principal apuntado del encuentro para los aficionados fue Lamine Yamal. El joven ha tomado notoriedad por todo el mundo y su nivel es muy alabado o criticado. En esta ocasión, tras la derrota, fue la segunda opción la que se hizo más presente.

Por otro lado, Vinícius Jr. también se llevó algún que otro momento gracioso, mientras que el resto se centró en la victoria del Real Madrid, lo que generó que los usuarios en redes sociales se burlaran del Barcelona, que no terminó obteniendo un resultado favorable de su visita al Santiago Bernabéu.

Los memes que dejó el Clásico de Real Madrid vs. Barcelona por LaLiga

