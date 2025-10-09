En una de las propuestas más atractivas de este jueves, Inglaterra y Gales se verán las caras por la tarde en el Wembley Stadium, en el marco de un amistoso internacional. En este parate de selecciones nacionales por la jornada FIFA, los países vecinos aprovechan para medirse en una prueba a la altura para los dos conjuntos.

Publicidad

Publicidad

Los once iniciales de cada equipo ya han sido confirmados, y en el caso del dueño de casa, la nómina salió con sorpresas: el capitán Harry Kane no será titular en el partido del día de la fecha. El nombre del goleador figura en la planilla como una de las alternativas del banco de suplentes junto a Thomas Tuchel, para el segundo tiempo.

En esta ocasión, el referente y artillero de la Selección de Inglaterra no será de la partida dado que se lo está cuidando para el “juego importante”, que es el martes ante Letonia. Este encuentro ante Gales tiene carácter amistoso, y le permitirá al cuerpo técnico evaluar otras opciones que no conoce, pero el martes jugarán por Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026.

Harry Kane será suplente ante Gales esta tarde [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

¿Por qué Inglaterra no juega por Eliminatorias UEFA este jueves 9 de octubre?

Este jueves se desarrollará una extensa jornada de Eliminatorias Europeas para la Copa del Mundo, pero los ‘Leones’ no tendrán acción ya que tienen fecha libre: las zonas de la fase de grupos de esta competencia clasificatoria están conformados por cinco selecciones cada una, por lo que siempre una de ellas debe descansar y las otras enfrentarse.

Ante el ‘vacío’ en el calendario en esta fecha, Inglaterra programó este amistoso ante Gales, para seguir poniéndose a punto para el Mundial y al mismo tiempo que el entrenador pueda observar a otros jugadores que compiten por su lugar en la lista definitiva. Por el mismo motivo, no saldrán al campo ante Gales nombres como Jude Bellingham, Jarod Bowen o Cole Palmer, preservados para instancias oficiales y de mayor relevancia.

ver también Rafaela Pimenta reveló la cotización de Gilberto Mora y bromeó: “Ni una pierna…”

La alineación confirmada de Inglaterra para el amistoso ante Gales:

Con la ausencia destacada de Harry Kane, los elegidos por Tuchel para comenzar el encuentro de esta tarde serán Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guehi, Spence; Elliot Anderson, Declan Rice; Bukayo Saka, Morgan Rogers, Anthony Gordon; Ollie Watkins. De todos modos, pese a guardar jugadores se puede observar una formación altamente competitiva en los ‘Leones’.

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora y dónde ver Inglaterra vs. Gales por TV en México?

El encuentro entre Inglaterra y Gales se llevará a cabo HOY jueves 9 de octubre, con sede en el Wembley Stadium de Londres, a partir de las 12.45 horas del Centro de México, por un amistoso internacional de jornada FIFA. El compromiso se podrá sintonizar a lo largo y ancho del suelo mexicano, en forma exclusiva, a través de la pantalla de SKY Sports.