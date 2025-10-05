Es tendencia:
logotipo del encabezado
Premier League

¿Por qué no juegan Bernardo Silva y Jeremy Doku en Brentford vs. Manchester City por la Jornada 7 de la Premier League 2025-26?

El mediocentro portugués y el atacante belga no será parte del duelo de los Citizens ante las Bees por la Primera División de Inglaterra.

Por Agustín Zabaleta

Bernardo Silva y Jeremy Doku no serán parte del duelo de Manchester City ante Brentford por la Premier League
© Getty ImagesBernardo Silva y Jeremy Doku no serán parte del duelo de Manchester City ante Brentford por la Premier League

En el marco de la Jornada 7 de Premier League 2025-26Manchester City visita al Brentford en el Brentford Community Stadium de la ciudad homónima desde las 9:30 horas (Ciudad de México). Con actualidades muy diferentes, los dos equipos necesitan ganar para acercarse a sus objetivos.

Publicidad
Kevin De Bruyne avisa a todo Manchester: “Es el nuevo Haaland”

ver también

Kevin De Bruyne avisa a todo Manchester: “Es el nuevo Haaland”

Para este encuentro, el director técnico Pep Guardiola no contará con jugadores que son usuales titulares. El volante portugués Bernardo Silva y el extremo belga Jeremy Doku iniciarán el duelo en el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especular que las variantes son meramente tácticas.

¿Quiénes serán los reemplazos de Bernardo Silva y Jeremy Doku en Sevilla vs. Barcelona?

Con esta noticia, los atacantes Oscar Bobb y Savinho se suman al equipo titular y se harán cargo del ataque por las bandas. Tijjani Reijnders y Phil Foden se ubicarán en el medio. Todos detrás del único punta, Erling Haaland, y por delante del único medio defensivo, Rodrigo Hernández.

Irreconocible: Guardiola firmó la posesión más baja de su carrera como entrenador tras 600 partidos

ver también

Irreconocible: Guardiola firmó la posesión más baja de su carrera como entrenador tras 600 partidos

¿Cuál será la alineación de Barcelona vs. Sevilla sin Bernardo Silva y Jeremy Doku?

Sin Bernardo Silva y Jeremy Doku el conjunto celeste formará de la siguiente manera en su encuentro contra los de Brentford: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Rodri; Savinho, Reijnders, Foden, Bobb; y Haaland.

Publicidad
agustín zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Entrenador de Liga MX puso en duda su continuidad: "Están muy molestos"
Liga MX

Entrenador de Liga MX puso en duda su continuidad: "Están muy molestos"

Los mejores memes del penal que falló Robert Lewandowski
Futbol Internacional

Los mejores memes del penal que falló Robert Lewandowski

Las alineaciones de Juventus vs. Milan por la Jornada 6 de la Serie A 2025-26
Futbol Internacional

Las alineaciones de Juventus vs. Milan por la Jornada 6 de la Serie A 2025-26

¡McLaren campeón! La tabla de los equipos más ganadores en la historia de la F1
FÓRMULA 1

¡McLaren campeón! La tabla de los equipos más ganadores en la historia de la F1

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo