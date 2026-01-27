Lo prestó, pero ahora Alianza Lima pagará para su regreso por culpa de Miguel Trauco

Alianza Lima separó del plantel profesional a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco debido a la denuncia en su contra por abuso sexual de una joven argentina de 22 años en Uruguay. A partir de este caso y como consecuencia de esta decisión, el club blanquiazul se ve obligado a reforzarse en las posiciones que ocupaban dichos futbolistas.

Si bien Alianza Lima no está retirado del mercado y el objetivo sería contratar a un número 6, que pueda hacerlo como marcador central (se extraña a Erick Noriega) para olvidar a Carlos Zambrano, hay un plan activado para el lateral izquierdo, la posición de Miguel Trauco.

En un primer momento, debido a que se separó a Miguel Trauco, desde la dirección técnica de Pablo Guede decidieron llamar a entrenamientos a Rait Alarcón, quien fue uno de los nombres apuntados para ser cedido. De sólo 20 años, destacó en Liga 3, mientras que no vio minutos en el primer equipo.

Rait Alarcón estuvo en las prácticas de Alianza Lima (X @gersoncuba2603).

Marco Huamán vuelve a Alianza Lima

Pero, si bien a Rait Alarcón le dieron la oportunidad de entrenarse, Alianza Lima decidió volver a buscar a un futbolista cedido. Según reveló la periodista Ana Lucía Rodríguez en L1 Radio (L1MAX), pidieron la vuelta de Marco Huamán para que pueda ser el reemplazo de Miguel Trauco.

“Alianza Lima ha pedido la vuelta de Marco Huamán. Va a ser utilizado como lateral izquierdo. Volverá el miércoles o el jueves. El club le pagará una cláusula a Cienciano“, informó la comunicadora en el programa. De esta forma, vuelve un futbolista que, si bien destaca como lateral derecho, apunta a jugar por el otro sector.

Una decisión llamativa, pero que se explica a partir del caso contra los tres futbolistas por abuso sexual. Evidentemente, se necesita compensar las bajas con nombres propios que puedan responder en las posiciones que han quedado debilitadas.

Cienciano será recompensado, pero pierde opción en el lateral derecho

La salida de Marco Huamán en el lateral derecho a tan pocos días del inicio de Torneo Apertura es una mala noticia para Horacio Melgarejo y Cienciano. Pese a que recibirá la compensación correspondiente, se queda sin una opción en el lateral derecho.

En La Tarde Roja Imperial, realizada el pasado domingo ante Bolívar, Huamán no vio minutos, ya que no sería titular. En todo caso, apuntaba como opción de recambio en los dos laterales. Ahora, vuelve a Alianza.

