Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sumate al canal de Bolavip Alianza Lima
Alianza Lima

Lo prestó, pero ahora Alianza Lima pagará para su regreso por culpa de Miguel Trauco

El caso por abuso sexual contra Miguel Trauco, entre otros involucrados, obliga a Alianza Lima a recuperar un jugador. Los detalles.

Por Hugo Avalos

Sigue a Bolavip en Google!
Miguel Trauco está involucrado en la denuncia por abuso sexual de una joven de 22 años.
© Getty ImagesMiguel Trauco está involucrado en la denuncia por abuso sexual de una joven de 22 años.

Alianza Lima separó del plantel profesional a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco debido a la denuncia en su contra por abuso sexual de una joven argentina de 22 años en Uruguay. A partir de este caso y como consecuencia de esta decisión, el club blanquiazul se ve obligado a reforzarse en las posiciones que ocupaban dichos futbolistas.

Publicidad

Si bien Alianza Lima no está retirado del mercado y el objetivo sería contratar a un número 6, que pueda hacerlo como marcador central (se extraña a Erick Noriega) para olvidar a Carlos Zambrano, hay un plan activado para el lateral izquierdo, la posición de Miguel Trauco.

En un primer momento, debido a que se separó a Miguel Trauco, desde la dirección técnica de Pablo Guede decidieron llamar a entrenamientos a Rait Alarcón, quien fue uno de los nombres apuntados para ser cedido. De sólo 20 años, destacó en Liga 3, mientras que no vio minutos en el primer equipo.

Rait Alarcón estuvo en las prácticas de Alianza Lima (X @gersoncuba2603).

Rait Alarcón estuvo en las prácticas de Alianza Lima (X @gersoncuba2603).

Publicidad

Marco Huamán vuelve a Alianza Lima

Pero, si bien a Rait Alarcón le dieron la oportunidad de entrenarse, Alianza Lima decidió volver a buscar a un futbolista cedido. Según reveló la periodista Ana Lucía Rodríguez en L1 Radio (L1MAX), pidieron la vuelta de Marco Huamán para que pueda ser el reemplazo de Miguel Trauco.

Tweet placeholder
Miguel Trauco definió su futuro tras ser separado de Alianza Lima tras denuncia por abuso sexual

ver también

Miguel Trauco definió su futuro tras ser separado de Alianza Lima tras denuncia por abuso sexual

Alianza Lima ha pedido la vuelta de Marco Huamán. Va a ser utilizado como lateral izquierdo. Volverá el miércoles o el jueves. El club le pagará una cláusula a Cienciano“, informó la comunicadora en el programa. De esta forma, vuelve un futbolista que, si bien destaca como lateral derecho, apunta a jugar por el otro sector.

Publicidad

Una decisión llamativa, pero que se explica a partir del caso contra los tres futbolistas por abuso sexual. Evidentemente, se necesita compensar las bajas con nombres propios que puedan responder en las posiciones que han quedado debilitadas.

Cienciano será recompensado, pero pierde opción en el lateral derecho

La salida de Marco Huamán en el lateral derecho a tan pocos días del inicio de Torneo Apertura es una mala noticia para Horacio Melgarejo y Cienciano. Pese a que recibirá la compensación correspondiente, se queda sin una opción en el lateral derecho.

En La Tarde Roja Imperial, realizada el pasado domingo ante Bolívar, Huamán no vio minutos, ya que no sería titular. En todo caso, apuntaba como opción de recambio en los dos laterales. Ahora, vuelve a Alianza.

Publicidad

Datos claves

  • Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco por denuncia de abuso en Uruguay.
  • Marco Huamán regresará este miércoles o jueves tras pago de cláusula a Cienciano.
  • Miguel Trauco será reemplazado por Marco Huamán como lateral izquierdo para el Apertura.
hugo avalos
Hugo Avalos
Lee también
Titular con Néstor Gorosito dejará Alianza Lima tras iniciar la pretemporada
Liga 1

Titular con Néstor Gorosito dejará Alianza Lima tras iniciar la pretemporada

La decisión de Gorosito que enfadó a los hinchas previo al juego con Sporting Cristal: “Mejor pon un cono”
Alianza Lima

La decisión de Gorosito que enfadó a los hinchas previo al juego con Sporting Cristal: “Mejor pon un cono”

Gorosito mete 4 cambios: la alineación de Alianza Lima para enfrentar a Los Chankas
Liga 1

Gorosito mete 4 cambios: la alineación de Alianza Lima para enfrentar a Los Chankas

'U' se alista para perder a un jugador y Colo Colo acelera
Universitario

'U' se alista para perder a un jugador y Colo Colo acelera

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo