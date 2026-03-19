“No seamos soberbios”: la reacción más llamativa de los hinchas de Universitario al integrar el Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Luego de la ceremonia organizada por la Conmebol en Paraguay, Universitario de Deportes pudo conocer a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los merengues enfrentarán a Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia. Si bien son rivales de cuidado, claramente no representa ser una zona conocida como la de la muerte.

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Normalmente, en esta clase de competiciones, existen los grupos más complicados al cruzarse rivales de enorme categoría y calidad. Este no parece ser el caso para Universitario de Deportes y así lo entienden muchos en redes sociales. Pese a dicho panorama, para los hinchas cremas no hay mucho que celebrar y piden mesura para afrontar la etapa con la mejor concentración.

“Nos tocó buen grupo, pero nada de soberbia y tampoco se puede decir que no vamos a clasificar mínimo pasar”, “Mejor grupo no nos podía tocar, pero siempre perfil bajo y sin subestimar a nadie” y “Vamos con todo, con trabajo y humildad llegaremos lejos. No seamos soberbios como otros“; fueron algunos de los comentarios de los hinchas de Universitario de Deportes en ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

Fuente: ‘X’.

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Es de esta manera que podemos entender la confianza que los aficionados de la ‘U’ tienen en su equipo y en cómo se afrontará la competencia en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026. Eso sí, los aires de soberbia o de mirar por encima a los rivales a enfrentar son aspectos que quedan de lado y por ahora exigen la máxima capacidad para ir pensando en una clasificación a la siguiente ronda.

¿Cuál fue la reacción de Universitario tras el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

Luego de conocer que oficialmente integrarán el Grupo B de la Copa Libertadores 2026 y en donde enfrentarán a Nacional de Uruguay, Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia, desde las redes sociales de Universitario de Deportes no tuvieron mejor idea que compartir un contundente mensaje de apoyo incondicional y a la vez saludando a los equipos rivales.

“Rivales confirmados. El único grande del Perú integra el grupo B de la

Copa Libertadores. ¡Nos vemos en la cancha!“; publicó la ‘U’ a través de sus canales digitales y es de dicha manera que los hinchas hicieron de las suyas para anunciar sus sensaciones del nivel de competencia que tendrán en el continente.

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Así será el fixture de Universitario en el Grupo B de la Copa Libertadores 2026

Fecha 1 | Deportes Tolima vs. Universitario (06/04 al 12/04

Fecha 2 | Universitario vs. Coquimbo Unido (13/04 al 19/04)

Fecha 3 | Universitario vs. Nacional (27/04 al 03/05)

Fecha 4 | Coquimbo Unido vs. Universitario (04/05 al 10/05)

Fecha 5 | Nacional vs. Universitario (18/05 al 24/05)

Fecha 6 | Universitario vs. Deportes Tolima (25/05 al 31/06)

DATOS CLAVES

Universitario integra el Grupo B con Nacional (Uruguay), Coquimbo Unido (Chile) y Deportes Tolima.

integra el Grupo B con Nacional (Uruguay), Coquimbo Unido (Chile) y Deportes Tolima. El equipo crema debutará como visitante ante Deportes Tolima entre el 6 y 12 de abril.

entre el 6 y 12 de abril. La directiva merengue reafirmó en redes sociales su presencia en el torneo como el “único grande”.