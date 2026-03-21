¿Por qué no juega Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Unión Berlín por la Bundesliga 2025-26?

Bayern Múnich enfrenta este sábado 21 de marzo a Unión Berlín en el Allianz Arena por la jornada 27 de la Bundesliga 2025-26. Para este partido, el entrenador Vincent Kompany cuenta con múltiples bajas, aunque una de las más importantes es, sin dudas, la de Luis Díaz.

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El conjunto ‘bávaro’ busca un nuevo triunfo para encaminarse rumbo al título de la liga alemana. Se enfrenta a uno de los equipos de mitad de tabla, Unión Berlín. Luego del triunfo con goleada 4-1 ante Atalanta para la clasificación a cuartos de final de la UEFA Champions League, Vincent Kompany ha tenido problemas para armar la alineación titular.

Bayern cuenta con múltiples bajas para este partido. Luis Díaz, parte importante del ataque, es de las más importantes. Aunque, se suma a las de Nicolas Jackson, Jonathan Tah, Manuel Neuer, Jamal Musiala y Alphonso Davies.

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¿Por qué no juega Luis Díaz hoy en Bayern Múnich vs. Unión Berlín?

Luis Díaz es la principal baja de Bayern Múnich para el partido ante Union Berlín. Su ausencia se debe a que tiene que cumplir con una fecha de suspensión debido a la tarjeta roja que recibió en la jornada pasada ante Bayer Leverkusen.

¡PILETAZO Y ROJA PARA LUCHO! LUIS DÍAZ VIO LA SEGUNDA AMARILLA Y SE FUE EXPULSADO POR SIMULAR ESTA FALTA ANTE LEVERKUSEN. ¡INSÓLITO, BAYERN MUNICH SE QUEDÓ CON 9 JUGADORES!



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Si bien el árbitro de ese partido, Christian Dingert reconoció que la expulsión fue “muy severa” y que, después de ver las imágenes, “no la sacaría”, Bayern Múnich decidió no hacer ninguna protesta. Por lo tanto, decidió que el colombiano cumpla con la suspensión en este partido.

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Díaz no fue el único que vio la tarjeta roja, ya que Nicolas Jackson había sido expulsado antes ante el Leverkusen y también debe cumplir con una fecha de sanción. Jonathan Tah, por su parte, llegó al límite de tarjetas amarillas y no forma parte tampoco de este encuentro. Manuel Neuer, Jamal Musiala y Alphonso Davies siguen ausentes por distintas lesiones.

Nicolas Jackson también fue expulsado ante Bayer Leverkusen (Getty Images).

La alineación del Bayern Múnich para enfrentar a Union Berlin

Debido a la gran cantidad de ausencias y buscando darle descanso a algunos futbolistas, Vincent Kompany pone el siguiente once titular en Bayern Múnich para enfrentar a Unión Berlín: Jonas Urbig; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Kim Min-jae, Tom Bischof; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Michael Olise, Serge Gnabry, Lennart Karl; y Harry Kane.

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¿A qué hora y dónde ver en vivo Bayern Múnich vs. Unión Berlín?

Bayern Múnich vs. Unión Berlín se juega este sábado 21 de marzo desde las 15:30 horas local (09:30 horas Lima) en el Allianz Arena de Múnich por la jornada 27 de la Bundesliga 2025-26. El partido se puede ver en vivo por ESPN (Colombia) para toda Sudamérica, ESPN 3 en Argentina y por la plataforma Disney+ Premium.

Recordá que hasta el 31 de marzo, los clientes nuevos y los que regresen que sean elegibles en Disney+ podrán suscribirse con hasta un 70% de descuento durante 2 meses.

En Brasil, en tanto, se puede disfrutar por SporTV, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Canal GOAT, Sky+, Vivo Play y Xsports. En México, va por Sky Sports México, Sky+ e izzi. Y, en los Estados Unidos, la transmisión la tienen ESPN Select, ESPN App y fuboTV.

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