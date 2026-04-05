La respuesta de Edison Flores a Paolo Guerrero por menospreciar el triunfo de Universitario ante Alianza Lima

El clásico del fútbol peruano no solo se juega en la cancha, sino que también trae consigo picantes declaraciones y cruce de opiniones entre los protagonistas. Este es el caso de un Paolo Guerrero que no se guardó nada al cuestionar la manera en que Universitario de Deportes se impuso por 1-0 ante Alianza Lima y luego se dio la contundente respuesta de Edison Flores al respecto.

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“Nos vamos con bronca porque nos hayan hecho ese gol, en realidad no corríamos ningún riesgo. Pudimos haber tenido un mejor partido. Da bronca perder con un equipo así, a base de pelotazos querían llegarnos. Creo que no nos hicieron daño. Nosotros tratábamos de jugar y encontrar a los jugadores libres”; comentó Paolo Guerrero post partido en el Estadio Monumental.

🗣️ “Da bronca perder con un equipo así, que juega a base de pelotazos”, manifestó Paolo Guerrero al culminar el partido frente a Universitario. pic.twitter.com/eZ1hsZCvWb — Gianina González 🇵🇪 (@gianinag15) April 5, 2026

A raíz de dichas palabras es que Edison Flores analizó el triunfo de Universitario de Deportes frente a Alianza Lima y cuando le consultaron sobre la evaluación del ‘Depredador’, a quien por cierto conoce muy bien de la Selección Peruana, explicó que el equipo que tuvo dicho estilo de juego con balones largos fueron justamente los blanquiazules, así que la discusión va por dicho camino.

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“Jugamos todo, ellos no tuvieron ninguna opción de peligro. Los que tiraron pelotazos fueron ellos, luego a pelear divididas y tuvimos una jugada de gol con Valera y luego Pérez Guedes. Es un partido nada más que nos acerca, si no luchamos los próximos partidos no sirve de nada”; señaló el popular ‘Orejas‘ en conversación con los medios locales en una clara respuesta a Paolo Guerrero.

“Creo que no tuvieron ni una opción de peligro, al último quien tira pelotazo son ellos. Trabajando para obtener más minutos”



Edison Flores, jugador de Universitario de Deportes



🎙️ @PaolovelaR pic.twitter.com/FbU96a4IwJ — Jax Latin Media (@JaxLatinMedia) April 5, 2026

Lo que se le viene pronto a Universitario y Alianza Lima luego del clásico del fútbol peruano

Universitario de Deportes pudo conseguir un triunfo muy importante ante el clásico rival, así que ahora deberán enfocarse en el debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Así es, los merengues viajarán a Colombia para enfrentar a Deportes Tolima el próximo martes 7 de abril a las 21:00 horas en el Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué y claramente es un escenario complejo.

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Fuente: Liga1 Te Apuesto.

Por otro lado, Alianza Lima tendrá que pasar rápidamente la página de la derrota frente al compadre y alistarse para una nueva fecha del Torneo Apertura 2026. Los íntimos visitarán a ADT en la ciudad de Tarma el próximo martes 14 de abril a las 15:15 horas en lo que representa ser una tarea muy difícil de conseguir un triunfo en la altura. Veremos qué equipo finalmente logra afianzarse o caerse luego del clásico del fútbol peruano que tuvo lugar en el Estadio Monumental.

DATOS CLAVES

Edison Flores respondió a Paolo Guerrero afirmando que Alianza Lima fue quien apeló a los pelotazos.

respondió a Paolo Guerrero afirmando que Alianza Lima fue quien apeló a los pelotazos. Universitario de Deportes debutará en Copa Libertadores ante Deportes Tolima este martes 7 de abril.

debutará en Copa Libertadores ante este martes 7 de abril. Alianza Lima visitará a ADT en la ciudad de Tarma el próximo martes 14 de abril.