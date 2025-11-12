Perú y Rusia abren la fecha FIFA de noviembre este miércoles 12 con un partido amistoso en el Gazprom Arena de San Petersburgo. ‘La Bicolor’ tiene una buena prueba para seguir viendo jugadores con vistas al proceso mundialista de 2030. Aunque, no tiene un rival fácil, ya que los rusos llegan con un importante invicto.

Publicidad

Publicidad

La Selección Peruana tiene su primer partido amistoso en Rusia donde se mide ante el seleccionado local. Luego de una larga travesía por las complicaciones que tuvo con los vuelos y, apenas, con un sólo entrenamiento en territorio ruso, debe afrontar este duelo.

El entrenador Manuel Barreto continuará con las pruebas en la Selección Peruana para agrandar el universo de futbolistas pensando en el proceso clasificatorio para el Mundial 2030. Luego de no lograr la clasificación a la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, ‘La Blanquirroja’ inició el recambio recientemente por lo visto en el último amistoso con derrota 2-1 ante Chile en octubre pasado.

Publicidad

Publicidad

Perú vs. Rusia, una buena prueba para el recambio

Perú debe definir a su entrenador para las próximas Eliminatorias. Mientras tanto, Barreto dirige de forma interina y ya estuvo probando varios futbolistas con vistas a dicho proceso. Durante el partido ante Chile, hubo buenas tareas de César Inga, Maxloren Castro y de Joao Grimaldo, entre otros. Este último fue desconvocado para estos partidos amistosos de noviembre.

Para el duelo ante Rusia, continuarán los ensayos con ciertos futbolistas. Este es el caso de Fabio Gruber, quien recibió su primera convocatoria tras, finalmente, decantarse por representar a Perú pese a haber nacido en Alemania. Adrián Ugarriza y los regreso de Yordy Reyna y Piero Quispe también destacan de la convocatoria de Barreto para esta fecha FIFA.

ver también Los jugadores con mayores probabilidades de anotar en Perú vs Rusia: cuotas y apuestas destacadas

Se espera una alineación con nombres propios que ya jugaron ante Chile como Jairo Concha o Erick Noriega, aunque con la posible inclusión de Gruber en lo que sería su debut con ‘La Bicolor’. Pedro Gallese y Marcos López serían parte de los referentes que también estarían en el once titular.

Publicidad

Publicidad

Por el lado de Rusia, hay que destacar que mantiene un invicto importante, ya que no pierde un partido desde setiembre de 2023 (2-1 ante la sub 23 de Egipto). Si bien no han enfrentado a rivales importantes, sí han tenido triunfos resonantes como en la fecha FIFA de octubre donde le ganaron 2-1 a Irán y 3-0 a Bolivia.

Cabe recordar que los ‘Osos’ no juegan competencias FIFA ni UEFA debido a una sanción a la Unión de Fútbol de Rusia. Tanto clubes como selecciones han sido expulsados de toda competencia internacional debido a la Guerra de Ucrania (desde 2022).

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juegan Perú vs. Rusia, partido amistoso por la Fecha FIFA?

La Selección Peruana enfrenta a Rusia este miércoles 12 de noviembre en un partido amistoso en San Petersburgo, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El horario de inicio del encuentro es a las 12:00 horas de Perú, Ecuador y Colombia. En tanto, en Rusia, da comienzo a las 20:00 horas.

En Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, el duelo está programado para las 14:00 horas. En Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (hora del Este), inicia a las 13:00 horas. Por su parte, en Estados Unidos (hora del Pacífico) va a las 09:00 horas. Y en México, comienza a las 11:00 horas.

¿Qué canal transmite en vivo Perú vs. Rusia?

El partido amistoso Perú vs. Rusia se juega este miércoles 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo desde las 12:00 horas (Perú). La transmisión del partido en este país va en vivo por Movistar Deportes (canales 3 y 703 en HD), América TV (canales 4 y 704 en HD) y ATV (canales 9 y 709 en HD). En streaming se puede disfrutar por la plataforma Movistar TV App.

Publicidad

Publicidad

Las posibles alineaciones para el amistoso Perú vs. Rusia

PERÚ: Pedro Gallese; César Inga, Miguel Araujo, Fabio Gruber, Marcos López; Erick Noriega, Jairo Concha, Piero Quispe; Bryan Reyna, Maxloren Castro y Yordy Reyna. DT: Manuel Barreto.

RUSIA: Stanislav Agkatsev, Mingiyan Beveev, Igor Diveev, Matvey Lukin, Alexander Silyanov, Ivan Oblyakov, Dmitri Barinov, Aleksandr Golovin, Alexei Miranchuk, Nikolay Komlichenko y Ivan Sergeev. DT: Valeri Karpin.