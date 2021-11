Santiago Ormeño fue una de las ausencias más importantes en la conferencia de prensa que dictó Ricardo Gareca. Para 'El Tigre' hay una explicación base para no llamar al delantero del cuadro de 'León mexicano'. Las palabras de nuestro seleccionador fueron bastante duras, pero sinceras en su concepto.

Según lo que señaló el ex DT de Universitario de Deportes, el momento de Santiago Ormeño no es el mejor, y no se afianzó aún en su nuevo cuadro. Lo cual es motivo para dejarlo respirar en sus prioridades ahora mismo, liberándolo de 'La Blanquirroja'. Pero lo dijo, con estas palabras:

"Santiago Ormeño en esta lista no está. Se le está dando una no continuidad de mucho tiempo. La participación en su equipo, es poca. Queremos darle chance a los que mayormente tienen una continuidad. A raíz de eso se toma en cuenta a Lapadula, Farfán y Valera".

Esto encendió a las redes sociales, porque no comprenden cuál es la filosofía de Ricardo Gareca para no convocar a Santiago Ormeño. Si Jefferson Farfán tampoco es indiscutible en Alianza Lima. Además, 'El Flaco' lo dijo en una tonalidad medio disconforme. Ojalá sea una decisión sabia y beneficiosa para todos.