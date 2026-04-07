Tras el partido ante Deportes Tolima, cuándo vuelve a jugar Universitario y cómo es su calendario

Universitario de Deportes empató este martes 7 de abril ante Deportes Tolima en su estreno en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El conjunto dirigido por Javier Rabanal hizo su presentación en el certamen continental y se le viene un fixture con varios partidos, incluyendo los que tendrá en la Liga 1 de Perú.

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El mes de abril empezó muy bien para la ¡U’ con la victoria 1-0 ante Alianza Lima en el clásico peruano. El gol de Martín Pérez Guedes permitió darle alivio a Javier Rabanal, quien venía siendo cuestionado por algunos malos resultados. Ahora, ante Deportes Tolima, rescató un buen empate como visitante.

El futuro será duro para Universitario con doble competencia, pero con una ventaja. Mientras trata de darle pelea a Los Chankas, a Alianza Lima y a Cienciano en la parte de arriba de la tabla de posiciones del Torneo Apertura peruano, jugará por Copa Libertadores en casa.

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De los cinco partidos que se le viene al conjunto ‘crema’, cuatro de ellos los jugará en el Monumental de Lima. Sólo un partido será de visitante, el que jugará ante FBC Melgar por Liga 1 y el viaje será a Arequipa. Después, tendrá dos partidos seguidos como local en el torneo local, debido a que movió uno de ellos debido a que no habrá actividad el próximo fin de semana por las Elecciones presidenciales en Perú.

Universitario y Melgar, promesa de un partidazo en Perú (Getty Images).

En tanto, lo que sigue para Universitario en Copa Libertadores serán dos partidos en el Coloso de Ate, ante los otros dos rivales de grupo: primero será ante Coquimbo en siete días y, a fin de mes, recibirá a Nacional de Uruguay en un duelo que puede ser clave para sus chances de clasificación.

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El calendario de Universitario para todo abril

vs. Coquimbo Unido por Copa Libertadores | Martes 14 de abril a las 21:00 horas | Estadio Monumental U Marathon.

por Copa Libertadores | Martes 14 de abril a las 21:00 horas | Estadio Monumental U Marathon. vs. FBC Melgar por Liga 1 | Domingo 19 de abril a las 17:15 horas | Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa.

por Liga 1 | Domingo 19 de abril a las 17:15 horas | Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa. vs. Deportivo Garcilaso por Liga 1 | Miércoles 22 de abril a las 20:30 horas | Estadio Monumental U Marathon.

por Liga 1 | Miércoles 22 de abril a las 20:30 horas | Estadio Monumental U Marathon. vs. Alianza Atlético por Liga 1 | Domingo 26 de abril a las 18:00 horas | Estadio Monumental U Marathon.

por Liga 1 | Domingo 26 de abril a las 18:00 horas | Estadio Monumental U Marathon. vs. Nacional por Copa Libertadores | Miércoles 29 de abril a las 21:00 horas | Estadio Monumental U Marathon.

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