Este miércoles se completaron los partidos de ida de los cuartos de final de la Champions League y Real Madrid consiguió un sorprendente resultado como visitante. En Stamford Bridge, y con un triplete de Karim Benzema, los de Carlo Ancelotti se impusieron por 3-1 ante Chelsea.

El goleador francés, uno de los jugadores en mejor forma del planeta, volvió a meter una ráfaga de anotaciones, tal como en los octavos ante PSG. En Londres, el atacante convirtió dos tantos en la primera mitad y aprovechó un error de Edouard Mendy en el inicio del complemento para decretar el resultado final.

El trámite no será sencillo para los campeones defensores, que deberán jugar en el Santiago Bernabéu el próximo martes y ganar por al menos dos goles para forzar el tiempo extra y los penales. En conferencia de prensa, Thomas Tuchel retrató la realidad del juego de Chelsea con una declaración pesimista.

"¿Sigue teniendo opciones el equipo de cara a la vuelta?", consultó uno de los periodistas presentes. Y el entrenador belga explicó: "No, ahora mismo no. ¿A qué me refiero? ¿Por qué no estamos vivos? Porque tenemos que volver a encontrar nuestro estilo".

"No sé a dónde se ha ido pero, desde el parón internacional, lo que hemos hecho es una repetición de la segunda parte ante Brentford. Estamos muy lejos de nuestro nivel en lo que se demanda. No se puede pedir que hagamos un buen partido así", cerró, recordando la goleada en contra por 4-1 ante Brentford del último sábado en Premier League.