La relación entre Lionel Messi y Neymar ya no es la misma y habría un distanciamiento en el vestuario de Paris Saint-Germain, según la información de un periodista español.

¿Se terminó la amistad entre Messi y Neymar? Aseguran que su relación en PSG no es como en Barcelona

En Paris Saint-Germain reina un clima de incertidumbre. Más allá de que hayan tratado de terminar con los rumores de salida de Mauricio Pochettino, el equipo no muestra un buen rendimiento y eso se traduce en resultados como ante Manchester City por la UEFA Champions League. La falta de sintonía entre algunos futbolistas también formaría parte de los problemas.

Respecto a esto último hay una información que surge desde España que hace cierto ruido y pone en jaque la relación entre Lionel Messi y Neymar. Al parecer, quienes han sido amigos en sus mejores tiempos en Barcelona parece que no pasarían por una buena relación en PSG.

Según informó el periodista Xavi Torres en el programa Onze (Esport3), Messi y Neymar no tendrían la misma relación que en su etapa en el Barça. "A nivel de vestuario Messi y Neymar ya no son tan amigos, ya no tienen tanta química", afirmó. ¿Se terminó la amistad entre ambos?

Cabe recordar que ambos futbolistas han conformado un tridente junto a Luis Suárez en Barcelona que le ha dado muchas alegrías a los aficionados 'culés', pero en París no todo es alegría, pese a contar con otro 'crack' en el ataque como es Kylian Mbappé. De hecho, en los partidos de PSG, se nota la falta de sintonía entre los tres delanteros y eso lo siente el equipo, además de que no se comprometen con las acciones defensivas.

Xavi Torres también habló sobre un detalle respecto a la familia de Messi, que todavía no se habría acostumbrado a la vida en París. "La familia no está tan a gusto, a Antonella (Roccuzzo) se le ve mucho por Barcelona", reveló. Las cosas en PSG parecen no estar bien con el argentino, además de su relación con el brasileño.