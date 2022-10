Durante el sufrimiento de ser barridos ante Houston Astros, aficionados de New York Yankees quieren encontrar responsables de una nueva caída en postemporada de MLB que priva sus aspiraciones de alcanzar la Serie Mundial.

Lo más sencillo es mirar al manager, Aaron Boone, quien desde hace varias temporadas ha sido cuestionado por estar al mando de los Mulos del Bronx. Sin embargo, en esta oportunidad, ¿realmente tiene culpa de los sucedido?

En primera instancia, una de las acciones más extrañas que llevó a cabo fue colocar de primer bate a Aaron Judge en varios compromisos. Por otro lado, Matt Carpenter siempre estuvo en el lineup a pesar de estar totalmente apagado.

El caso de Carpenter es bastante particular, pues puede que lo haya colocado allí para aportar veteranía a pesar de no rendir a la ofensiva, pero lo cierto es que no se apreció nada de ello. Más allá de estas situaciones que no son para responsabilizar por completa al manager, no parece haber errores garrafales por parte de Boone.

El panorama de Aaron Boone

New York Yankees sufrió un bajón importante en la etapa final de la temporada regular, ante ello, Aaron Boone decidió subir a dos peloteros talentosos a ver qué sucedía, y dio frutos. Se trata de Oswald Pereza y Oswaldo Cabrera.

A partir de ese momento lograron recuperar el ritmo y asegurar el banderín de la División Este de la Liga Americana. En Playoffs la película es otro, dado que resulta injusto culpar al manager por la baja ofensiva del equipo.

Por otro lado, la poca profundidad del pitcheo jugó en contra de los Mulos del Bronx. No se puede ganar solo con Gerrit Cole, Néstor Cortés y algo más. El último juego ante Astros fue ejemplo perfecto de que la mala suerte también perjudicó a los Mulos del Bronx.

El serpentinero estaba encendido y una lesión lo obligó a marcharse. Allí cambió todo, y antes de eso, a Gerrit Cole también le jugó una mala pasada su defensiva con una jugada errática entre Harrison Bader y Aaron Judge que los sentenció en el Juego 3.

Tanto en el beisbol como en otros deportes, resulta sencillo despedir a una sola persona que a toda la plantilla, pero siendo honestos, Aaron Boone no es responsable rotundo de la eliminación de New York Yankees en Playoffs.