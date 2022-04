A veces los deportes, y particularmente uno tan cambiante como lo es béisbol, pueden ser un negocio difícil. Así lo demuestra día a día la Major League Baseball (MLB), donde hoy un destacado lanzador, campeón de Serie Mundial, decidió ponerle fin a su carrera.

Hablamos de Jake Arrieta, el pitcher derecho que supo defender los colores de Chicago Cubs, Philadelphia Phillies, Baltimore Orioles y San Diego Padres. En la ciudad de los vientos formó parte del equipo que logró terminar la sequía de 106 años sin un campeonato en el 2016.

Lamentablemente para Arrieta las últimas temporadas no fueron benévolas con él con respecto a las lesiones, algo que sin dudas afectó en su decisión de culminar con su carrera. "Es el momento justo. No he firmado los papeles aún, pero es tiempo", dijo en el podcast Pardon My Take.

La carrera de Jake Arrieta

Arrieta fue parte clave en la obtención del título de Serie Mundial de Chicago Cubs en 2016. Ante Cleveland en el Clásico de Octubre, el lanzador derecho ganó sus dos partidos como inicialista con una efectividad de 2.16, sin dudas un mérito propio por parte del veterano.

Además, ganó el premio CY Young en 2015, en una temporada donde se llevó la victoria en 22 encuentros, con una efectividad de 1.77 y el WHIP más bajo de su carrera (0.865). En esas dos temporadas, el oriundo de Farmington, MO tiró dos juegos sin hits.