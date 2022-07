Los Angeles FC pone en duda el debut de Gareth Bale en 'El Tráfico' vs. Los Angeles Galaxy en MLS 2022

Uno de los principales atractivos que tendrá el comienzo de la semana 19 de la temporada 2022 en la Major League Soccer (MLS) es El Tráfico, que enfrentará a Los Angeles FC y Los Angeles Galaxy, con la posibilidad de ver el estreno en la competición del galés Gareth Bale.

El ex delantero del Real Madrid es la nueva máxima figura del equipo donde es capitán el mexicano Carlos Vela, y se espera con ansias que este viernes 8 de julio, pueda hacer su debut en el equipo, junto a su otro nuevo refuerzo, el italiano Giorgio Chiellini.

Sin embargo, el entrenador de LAFC, Steve Cherundolo, sembró una importante incertidumbre en la MLS, luego de no confirmar si es que Bale podrá sumar minutos en El Tráfico ante LA Galaxy, aclarando que existe una situación burocrática que impediría su estreno.

LAFC pone en duda el debut de Gareth Bale en MLS



Hasta el momento, el europeo no puede jugar para el cuadro oro y negro por tener pendiente su visa de trabajo, un trámite absolutamente necesario para poder decir presente en el Derby Angelino, por lo mismo, su técnico no quiere referirse a su situación particular.

"El proceso aún está en curso, así que realmente no tengo una respuesta para eso", respondió el estratega de LAFC al periodista que le consultó si Bale podrá jugar ante LA Galaxy. ¿Podrá el galés debutar oficialmente en la MLS?