Con los Golden State Warriors como campeones de la National Basketball Association (NBA), se da comienzo a la espera para la próxima temporada regular. Los Angeles Lakers debe mejorar si quiere redimirse, y para eso comienzan a hacer movimientos.

LeBron James, Anthony Davis y compañía quieren darle a los fanáticos de Lakers las alegrías que no pudieron en la pasada campaña, donde ni siquiera llegaron a la postemporada. El experimento de Russell Westbrook fracasó en su primer intento, y todavía no se sabe si habrá o no una segunda oportunidad.

El primer gran cambio fue despedir al entrenador en jefe, Frank Vogel, que ayudó a que la franquicia gane el anillo en 2020. En su lugar llegó Darvin Ham, y como nuevo head coach, ya tiene a su primera gran incorporación para encarar la próxima temporada.

El nuevo asistente de los Lakers

Informó Adrian Wojnarowski, periodista de ESPN, que los Lakers han contratado al asistente de Atlanta Hawks, Chris Jent, para que se convierta en el asistente principal de Ham. El propio Darvin reclutó a Jent la semana pasada para que diriga su personal.

Jent ya tiene conexión fuerte con la franquicia. Estuvo en Cleveland Cavaliers junto a LeBron James de 2006 a 2011. Además, trabajó con el propio entrenador del equipo durante una temporada en los Hawks, bajo la dirección del ahora coach de Milwaukee Bucks, Mike Budenholzer.