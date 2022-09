Después de todo lo que pasó posteriormente a su sociedad, la era de LeBron James y Kyrie Irving en Cleveland Cavaliers es recordada con cariño por los aficionados de la franquicia NBA. El base explicó lo que significó estar allí sin James y también habló de su vuelta.

Después de que LeBron abandonara a Cleveland para perseguir su sueño de ganar unas Finales de la NBA con Miami Heat, llegó Irving. Al principio, el éxito fue escaso, pero el talento de Kyrie fue suficiente para que El Rey cumpla una promesa.

En 2014 volvió a The Land como había prometido y, junto a Uncle Drew, llegaron a cuatro Finales consecutivas, ganando el campeonato en 2016 al dar vuelta una desventaja de 3 a 1 en la serie ante Golden State Warriors. Kyrie, en el nuevo episodio de The Shop, fue honesto sobre su sociedad con James y lo que fue llenar esos zapatos.

Kyrie Irving sobre LeBron y Cavaliers

"... Un año más tarde fui reclutado en ese tren emocional de Cleveland del hijo pródigo, Elegido, se ha ido. Y aquí tenemos a este chico de 19 años, mido 1,90 metros, no salto fuera del gimnasio. Emocionalmente, estaba lidiando con cosas de las que no tenía ni idea, no tenían nada que ver conmigo. Absolutamente nada. Así que cuando asumí esa presión como propia, empecé a sentir que tenía que devolver a Cleveland a la tierra prometida. Eso fue un acto en solitario", explicó sobre la presión que sintió al llegar en 2011.

"Lo mejor que les diría a los jóvenes es que los superhéroes necesitan ayuda. El líder del equipo no siempre tiene que asumir la carga. Y Bron asumió cargas enormes", contó Kyrie en el programa de Uninterrrupted, que produce justamente LeBron James.