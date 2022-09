No intentes poner en aprietos al mejor tirador de triples en la historia de la NBA porque se saldrá con la suya. Stephen Curry le concedió una entrevista al portal Sports Illustrated (Deportes Ilustrados) y cuando llegó la sección de escoger entre dos opciones que le daban respondió qué preferiría entre ver a LeBron James campeón con Los Angeles Lakers o perder con Golden State Warriors en los Playoffs.

La relación entre Curry y LeBron es cada vez más cercana en la NBA. Y pensar que casi se pelean en el Juego 1 de las Finales NBA 2018. Todo cambió y hasta James se animó a confesar que le gustaría jugar tanto con Stephen como en los Warriors. Sin embargo…

Stephen Curry se rindió a la habilidad que tiene LeBron James de mantenerse al más alto nivel con más de 36 años en una respuesta exclusiva para Bolavip, pero a la hora de escoger entre una clasificación de Golden State Warriors a Playoffs o un quinto título del ‘Rey’ en la NBA, ‘El Chef’ fue claro y contundente.

Los Warriors volvieron a la cima de la NBA con el título en 2022 tras perderse los Playoffs en dos temporadas consecutivas. Tanto Curry como Steve Kerr, entrenador de Golden State, hablaron sobre la posibilidad que los Dubs repitan campeonato y ese sentir influyó en la respuesta del base estrella que involucraba como opción elegir un quinto anillo de campeón para LeBron.

Stephen Curry participó del segmento ‘Esto o aquello’ del portal Sports Illustrated (Deportes Ilustrados) y cuando Ashley Nicole Moss le preguntó qué preferiría entre perderse los Playoffs el próximo año (2023) o ver a su amigo LeBron James ganar su quinto anillo, la figura de Golden State Warriors y la NBA tuvo una brillante respuesta.

“Oh, me encantan estos. No, no, no. Voy a entrar en los Playoffs, tendrás que vencernos, así que estoy genial con eso”, respondió Stephen Curry.