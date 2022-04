Un deportista de la competitividad de LeBron James no se puede alejar de la actividad del baloncesto así no esté en la fiesta grande la NBA: los Playoffs. Luego de quedar eliminado con Los Angeles Lakers a tres juegos del final de la temporada, ‘El Rey’ no para de revolucionar Twitter con sus opiniones sobre la Postemporada.

Cada vez que LeBron escribe un mensaje en Twitter causa mil y una reacción en el mundo de la NBA. Así que James no tardó en publicar sobre la curiosa celebración de Patrick Beverley cuando Minnesota Timberwolves le ganó a los Angeles Clippers.

¡‘El Rey’ no paró ahí! A pesar de la conexión y amor que tiene por Cleveland Cavaliers, LeBron James le dio su aprobación al juego descomunal de Trae Young que eliminó al exequipo de Bron de la posibilidad de estar en Playoffs 2022.

Llegaron los primeros juegos de los Playoffs y LeBron se rindió al nivel de Kyrie Irving en la derrota de Broklyn Nets con Boston Celtics, que se definió conun increíble tiro ganador de Jayson Tatum. ¡Y lo mejor de la estrella de Los Angeles Lakers estaba por venir!

LeBron James especula con estar en Playoffs junto a un exjugador de Lakers

Kyle Kuzma, exjugador de Los Angeles Lakers por cuatro temporadas, bromeó con un meme que lo comparaban junto a LeBron James con el programa de los hermanos Manning analizando la NFL. ‘El Rey’ le siguió la cuerda al exLaker y con dos mensajes, el primero con emojis de risa, especuló con estar en Playoffs con un programa de análisis.