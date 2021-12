A Scottie Pippen no le bastó con la campaña de mercadeo que hizo para vender su libro ‘Unguarded’ (Sin Defensa) con los mil y un ataque hacia Michael Jordan. En las páginas de la historia que cuenta el exNBA se descubren día a día más comentarios en contra de MJ.

En esta oportunidad, el ataque de Pippen contra Jordan se trató de desmentir la teoría que Michael planteó para explicar el éxito que tuvo Chicago Bulls con 6 títulos en ocho años. ¿Quién tiene la razón? Los aficionados de la NBA dictarán sentencia.

La competitividad de Michael Jordan llegaba a límites impensados para la era de los 90’s en la NBA. ‘Air’ no solo quería pasar por arriba a los rivales, si no que en cada entrenamiento buscaba sacar el máximo de sus compañeros con la mayor intensidad posible. Steve Kerr, uno de los que sufrió la rigurosidad de MJ.

“En el documental ‘The Last Dance’ (El Último Baile), Michael intentó justificar las ocasiones en las que reprendió a un compañero frente al grupo. Sintió que estos muchachos necesitaban desarrollar lo más duro para superar a los equipos más físicos de la NBA. Ver nuevamente lo mal que Michael trataba a sus compañeros de equipo... Me retorcí, como lo hice en ese entonces”, afirmó Scottie Pippen.

Pippen desmiente la teoría de Jordan sobre el éxito de Chicago Bulls en la NBA

Los regaños, retos y desafíos formaron un equipo de Chicago Bulls con jugadores duros de vencer que conquistaron la NBA según Michael Jordan, pero esta teoría la desmintió Scottie Pippen, quien no dudó en sostener que la forma en la que se metía MJ con sus compañeros no fue la clave del éxito de uno de los mejores equipos de la historia.

“Michael estaba equivocado. No ganamos seis campeonatos porque él se metió con los muchachos. Ganamos a pesar de que él se metía con los muchachos. Ganamos porque jugamos baloncesto en equipo, que no había sido el caso en mis dos primeras temporadas, cuando Doug Collins era nuestro entrenador. Eso es lo especial de jugar para los Bulls: la camaradería que establecimos entre nosotros, no es que nos sintiéramos bendecidos por estar en el mismo equipo con el inmortal Michael Jordan”, sentenció Scottie Pippen.