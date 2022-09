Russell Westbrook 'en peligro': Afirman que si es traspasado por Los Angeles Lakers a Utah Jazz no jugará más en NBA

Una de las situaciones más complicadas que actualmente se viven durante la offseason en la National Basketball Association (NBA), tiene relación con el futuro del base Russell Westbrook, que ejerció la opción de jugador por su último año de contrato con Los Angeles Lakers.

Producto de esta decisión, el jugador de 33 años recibirá un salario de $47 millones de dólares, el mejor pagado del equipo, a pesar de un desempeño para el olvido en la campaña anterior, lo que le tiene en la duda entre si se queda o finalmente es traspasado.

No han sido pocos los equipos en la NBA que han explorado la posibilidad de contar en sus filas con Westbrook, uno de ellos Utah Jazz, que está en proceso de reconstrucción, aunque en cada conversación, los Lakers no están dispuestos a entregar sus dos selecciones de primera ronda del Draft para 2027 y 2029. Ahora, si finalmente la operación se concreta, podría venirse un futuro complicado para el base.

Afirman que si Westbrook se va a Utah Jazz no jugará más en la NBA



Es que según el periodista Bill Simmons, en su podcast para The Ringer, si finalmente el Brodie es intercambiado por los laguneros, y específicamente hacia el cuadro de Salt Lake City, "es posible que ya hayamos visto a Westbrook jugar su último partido en la NBA".

"Si ese intercambio sucedió, creo que está fuera de la NBA. ¿Por qué lo traerías? Todo lo que va a hacer es tratar de jugar 40 minutos por juego y poner estadísticas y tratar de hacerte más competitivo. Si eres un equipo de playoffs... No va a querer salir de la banca, no juega a la defensiva, no es realmente un buen tirador; si ese cambio sucede y lo compran, eso podría ser todo para él", sentenció el comunicador sobre Westbrook.