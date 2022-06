Kyrie Irving y su posible salida de Brooklyn Nets ha generado un efecto dominó que recayó en Kevin Durant, alimentando rumores sobre su marcha del equipo si su compañero decide desvincularse de la institución de cara a la temporada 2022-2023 de la National Basketball Association (NBA).

Por el momento solo se trata de rumores y ambos jugadores continúan siendo parte de la organización neoyorquino. Sin embargo, estar en constante mención por medio de las redes sociales ha generado que se revele información acerca de 'KD'.

Kendrick Perkins, ex jugador de la NBA y analista de la NBA, es conocido por sus comentarios fuertes y directos sobre lo que piensa. Justamente, sin piedad alguna confesó cómo era la relación entre Russell Westbrook y Kevin Durant cuando jugaron juntos en Oklahoma City Thunder.

Durant y Westbrook, al descubierto

“No importa cuánto intentaron fingir ante el público, su hermandad nunca lo fue, realmente. Y eso está bien, cierto, porque no tienes que ser el hermano de alguien para salir y ganar un campeonato. Pero nunca se pusieron en la misma página", aseveró Perkin por medio del podcast The Old Man & the Three.

"Tenías a Eric Maynor, Russell Westbrook y James Harden... y Daequan Cook. Tenían su pequeña camarilla y se peleaban entre ellos. Luego estaba KD, que estaba solo. Ni siquiera se juntaba con ellos”, finalizó.