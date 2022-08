Todo puede pasar en Boca en cuestión de horas. Es por eso que, a un día de jugar el puntero Atlético Tucumán, el club tuvo un viernes movido: Juan Román Riquelme insiste por un 9 europeo, mientras Beccacece y Martino hablaron de la posibilidad de dirigir al Xeneize.

No lo tenía nadie: la joya del exterior que sigue Boca para sumar como refuerzo

Si bien Boca tiene un plazo dado por AFA para incorporar un refuerzo fuera del mercado de pases por la lesión de Exequiel Zeballos, desde las oficinas del Xeneize no solo se encuentran buscando refuerzos dada esa posibilidad, sino que también ya piensan en lo que será el libro de pases que se abrirá a fines de temporada, ya que se han confirmado varias charlas con jugadores como Ángel Romero y Diego Valoyes.

De hecho, con el caso del paraguayo, desde México confirmaron hace escasas semanas que el delantero de Cruz Azul quedará libre en diciembre y que Boca ya le hizo un ofrecimiento para arribar a Brandsen 805. Pero al margen de estas posibilidades, en las últimas horas se confirmó un nuevo interés proveniente desde el Xeneize para reforzar la delantera con una joya sudamericana con la que se desconocían hasta el momento las charlas.

En concreto, el periodista Luis Fregossi confirmó que Boca puso interés directo en Lucas Assadi, juvenil de 18 años (categoría 2004). Chileno, nacido en la localidad de Puente Alto y siendo una de las estrellas del Club de la Universidad de Chile. El chico mide un metro setenta y dos y ejerce la posición de extremo por la izquierda, aunque puede ocupar todo el ancho del ataque.

Diego Monroig confirmó que Boca tendrá nuevo DT a fin de año: "Ahora está trabajando"

Desde el momento en el que Jorge Amor Ameal y Jorge Bermúdez se sentaron junto a Hugo Ibarra y su cuerpo técnico, se supo que la idea era mantenerlo hasta diciembre -y la sigue siendo-. Guste o no, la decisión de Juan Román Riquelme es aprovechar que Boca ya tiene varios objetivos cumplidos este año para tener un buen tiempo para elegir al nuevo DT pensando en 2023.

No es una decisión sencilla, sobre todo porque se trata del último entrenador antes de las próximas elecciones y el encargado de dirigir al Xeneize en la cuarta Copa Libertadores de la gestión. Según reveló Diego Monroig en Sportscenter, la confirmación del nombre no se adelantará porque el hombre en cuestión actualmente tiene equipo.

"Creo que es una decisión tomada. El ideal, el que quisieron, es Ricardo Gareca, pero ya sabemos por qué no lo fueron a buscar y eso es difícil que se modifique", adelantó el corresponsal, recordando que al Tigre se lo descartó por su pasado como jugador, cuando fue tildado de "traidor" por haber pasado de Boca a River. "El técnico que irán a buscar, ahora está trabajando", reveló.

Nadie lo sabía: la cláusula especial que Boca le puso a Chiquito Romero por su rodilla

"Físicamente estoy muy bien", fue la frase que Sergio Romero dijo en su presentación oficial como refuerzo de Boca. "Lo estamos recuperando y cuando llegue el momento seguramente lo vamos a tener en el grupo", dijo ayer Hugo Ibarra en conferencia de prensa. Poco más de dos semanas entre aquella bienvenida a Chiquito y la palabra del DT.

Más allá de las especulaciones que despertaron las imágenes del arquero en la práctica, puertas adentro saben que todavía "le falta". El dos veces mundialista todavía sigue intentando dejar atrás la recuperación luego de la artroscopía en la rodilla derecha y el club tiene un resguardo económico para esta situación.

A la espera de que Romero pueda ponerle punto final a su larga inactividad, Tato Aguilera reveló en TyC Sports que su contrato tiene una cláusula especial. "Si tiene un problema de rodilla, cobrará menos", confirmó el corresponsal sobre el vínculo firmado a principios de este mes.

Vignolo sorprendió a todos con su información: Benedetto podría irse de Boca y hay un posible destino

¿Qué pasa con Darío Benedetto en Boca? Por estas horas, no es seguro que el delantero recupere su lugar en el equipo titular para el partido de este domingo frente a Atlético Tucumán. Y hay serias dudas sobre su futuro, tras varios meses en los que se vio envuelto en polémicas que afectaron a su imagen ante la gente.

En este panorama, Sebastián Vignolo reveló una fuerte información en "ESPN F90". "Benedetto interiormente cree que no va a jugar. Él está pensando, muchas veces traicionado porque es muy hincha de Boca... Lo que lo hace seguir en Boca es su fanatismo por el club. Y no es actuado: es hincha de Boca. Y le costaría irse", mencionó el conductor.

Aunque, por otro lado, el "Pollo" aclaró que hay serias chances de que el "Pipa" deje el club en los próximos meses. "Pero me parece a mí que, por estas horas, de aquí a fin de año, antes de la Copa del Mundo, Benedetto tendrá la posibilidad de irse de Boca", fue el mensaje del periodista.

El tremendo elogio de un ex arquero de Boca para Rossi: "El Maradona del arco"

"Rossi es de Boca y de Boca no se va", fue lo que expresó el hincha en la última presentación del equipo en La Bombonera. El 1 es el único ovacionado por el pueblo xeneize en este momento y el motivo es claro: es el que más se destacó en todo el 2022.

Tras la llegada de un peso pesado como Sergio Romero, el arquero no se achicó sino que se hizo más grande. Fue elegido figura en las últimas tres presentaciones del Xeneize, donde ni siquiera recibió goles gracias a su grandes actuaciones. Con este presente, un ex arquero del club soltó un elogio muy particular.

Hablamos de Carlos Rodríguez, quien defendió el arco azul y oro entre 1977 y 1882. 'Pantera' fue categórico para hablar de Rossi: "En su momento me llamaron de no se qué radio porque había andado mal en algún partido. Me preguntaban qué le pasaba. Les dije, 'miren muchachos, que yo sepa, no vivo con él, no sé qué le pasa. Podés atajar bien, mal o regular. Resulta que lo criticaban a morir y ahora es el Maradona del arco".

Inesperado: a Boca le ofrecieron un goleador con experiencia en Europa pero el club lo rechazó

En los últimos días, el mercado de pases se reactivó para Boca. El plazo para incorporar jugadores ya se terminó pero el Xeneize recibió un permiso para extender ese tiempo por la lesión de Exequiel Zeballos. Desde ese entonces, los dirigentes buscan alternativas para ocupar el lugar del "Changuito".

Hubo varios nombres en el radar pero picaron en punta cuatro puntualmente: Gabriel Ávalos, Guido Carrillo, Diego Valoyes y Ángel Romero. Todos con distintas situaciones y dificultades. Por lo pronto, ya se sabe que desde el club de la Ribera rechazaron a uno de ellos.

El periodista Claudio Civiello informó lo siguiente: "Guido Carrillo fue ofrecido hace unos días. Boca rechazó la propuesta". Pese a que el delantero de 31 años, que venía de quedar libre en el Elche de España, está con ganas de regresar a Argentina, en el Xeneize optaron por seguir buscando opciones.

Última noticia: un titular de Boca se retiró de la práctica y está en duda para el domingo

Este domingo a las 18, Boca tiene un partido importante para sus aspiraciones desde ahora hasta el final del 2022. Atlético Tucumán, el líder de la Liga Profesional 2022, visitará La Bombonera y el Xeneize sabe que es la gran oportunidad de recortar puntos y ver si puede pelear el campeonato.

Hugo Ibarra trabaja en busca de una victoria que signifique un golpe importante a favor de su equipo y ya tiene casi todo listo en cuanto a la formación titular. La única duda pasa por el jugador que se retiró de la práctica de este viernes y se transformó en una incógnita.

Según contó el periodista Marcos Bonocore, Carlos Zambrano se fue del entrenamiento por una descompostura. "En principio no le impediría jugar. Ibarra no hizo fútbol hoy y en su cabeza el domingo juegan los mismos de ayer. Mañana última práctica por la mañana en Ezeiza", aclaró.

¿Y si te llama Román? Beccacece y una respuesta sin vueltas sobre la posibilidad de dirigir Boca

Boca está atravesando un nuevo proceso de reestructuración y, mientras Hugo Ibarra comanda el primer equipo, la Comisión Directiva se mueve para conseguir el DT que se haga cargo después de diciembre. En los planes podría estar Sebastián Beccacece, quien no dudó un segundo en responder la famosa pregunta "¿y si te llama Román?".

En diálogo con F12, el ahora entrenador de Defensa y Justicia, que ha llevado al Halcón a lo más alto del Continente, habló de todo. Y claro, a pesar de lo que muchos podían suponer, no esquivó la posibilidad de dirigir al equipo de La Ribera en un futuro cercano. ¿Qué dijo?

Después de haber tenido su paso por Racing e Independiente, BKCC no dudó: "A mí no me ha llamado nadie. Si el día de mañana pasa ya se verá... Nosotros somos un grupo de trabajo y siempre estamos dispuestos a sentarnos a escuchar. No por Boca, por cualquier equipo que nos llame". Y siguió...

Sorpresa en Boca: la inédita decisión de Riquelme en la previa del partido ante Atlético Tucumán

Todo Boca lo sabe: el partido de este fin de semana frente a Atlético Tucumán es la gran oportunidad que tiene el equipo para poder prenderse en la pelea por el campeonato. Este domingo a las 18, el puntero de la Liga Profesional visitará La Bombonera y el Xeneize puede recortarle puntos y dar un golpe importante en el torneo.

Por ese motivo, y teniendo en cuenta los últimos roces que hubo en la interna del plantel, Juan Román Riquelme tomó una decisión inédita. El vicepresidente decidió armar una actividad para compartir un momento con todos los jugadores: después del entrenamiento, hubo asado en el predio de Ezeiza.

El periodista Diego Monroig reveló los detalles en "ESPN F90". "Habitualmente el almuerzo se lleva a cabo a las doce pero todavía no se fue nadie del club, salvo Zambrano que está descompuesto. Permanecen todos los jugadores y el resto del fútbol de Boca, con Riquelme, comiendo un asado en el predio", mencionó.

No es Estudiantes: un nuevo equipo viene a la carga por Marcos Rojo y en Boca suenan las alarmas

Luego de la salida de Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo es el gran referente de la defensa junto a Frak Fabra y tiene el apoyo total de Juan Román Riquelme, quien lo fue a buscar a Estudiantes de La Plata. Por ello, para el cuerpo técnico es fundamental y todas las alarmas se encendieron cuando comenzó a girar el rumor de su vuelta a la ciudad de las diagonales. Y sí, más aún cuando se sumó a la fila un club europeo.

Esta semana, en medio del revuelo en Boca, la dirigencia que lideran Martín Gorostegui y Juan Sebastián Verón comenzaron a gestionar el retorno de Marcos Rojo. En el club de La Ribera ya tomaron nota, pero ahora aseguran que en el Viejo Continente hay otro interesado. ¿Pega la vuelta?

Según publicó Transfermarkt, medio líder de información sobre el mercado de pases, "Rayo Vallecano está interesado en Marcos Rojo y ya le habría hecho una oferta al jugador de Boca". Desde el club aún no hay una voz oficial, pero los hinchas comienzan a preocuparse en las redes sociales.

Parte médico inesperado en Boca: un jugador titular tiene una complicada lesión

Fue un viernes atípico en el predio de Ezeiza. El plantel de Boca se entrenó por la mañana y durante el mediodía tuvo un asado en el que no solo participaron los jugadores sino también el cuerpo técnico, el cuerpo médico, el consejo de fútbol y Juan Román Riquelme.

La actividad, trascendió, tuvo como objetivo estimular el buen clima interno en el club de la Ribera. El único ausente fue Carlos Zambrano, quien presentó una descompostura y por eso se retiró de la práctica. Luego de eso, el Xeneize publicó el parte médico con la situación de dos jugadores.

En primer lugar, los médicos de Boca confirmaron que el peruano "entrenó diferenciado en el gimnasio por un cuadro de gastroenteritis". Por ahora no se sabe si jugará o no este domingo frente a Atlético Tucumán: Hugo Ibarra lo esperará y, si no lo puede utilizar, pondrá a Facundo Roncaglia.

Boca contactó al Tata Martino y ya se sabe la respuesta que dio el DT: "Hablamos..."

¿Quién será el director técnico de Boca en 2023? Tras la eliminación en la Copa Libertadores, el Consejo de Fútbol decidió despedir a Sebastián Battaglia del cargo y quien asumió en su lugar fue Hugo Ibarra, junto a Leandro Gracián y Roberto Pompei. Pero el contrato del "Negro" es hasta diciembre y ya se sabe que el club busca un DT para la temporada que viene.

Las opciones que trascendieron son varias. Ricardo Gareca picó en punta en su momento pero luego aparecieron otras alternativas, de distintos tipos, como Sebastián Beccacece, Gerardo Martino, Guillermo Barros Schelotto, Martín Palermo y Diego Martínez.

En cuanto al "Tata", el periodista Leandro Zapponi reveló en "Pelota Parada" (TNT Sports) que ya hubo conversaciones desde Boca con él. Y que los dirigentes ya conocen cuál es la postura del actual entrenador del seleccionado de México, a pocos meses para Qatar 2022.

Ahora sí: revelaron cuál será el sponsor de Boca en la parte delantera de su camiseta

Desde que empezó el segundo semestre del 2022, Boca luce una llamativa camiseta: no por los colores o el diseño, sino porque no presenta sponsors. La decisión generó debate entre los hinchas porque se trata de la pérdida de una entrada importante de dinero. Pero el club planea la incorporación de un auspiciante que podría resolver esos problemas.

Esta semana trascendió que el conjunto azul y oro llegó a un acuerdo para tener un patrocinador en la parte trasera de la casaca. La empresa proveedora de internet y televisión satelital Directv fue la que terminó por convencer al club con su propuesta y se quedó con el lugar que también buscó tener la plataforma de streaming HBO.

¿Cuál será el nuevo sponsor de Boca en la parte de adelante de su camiseta? Hace varias semanas que la franja amarilla no tiene ninguna marca y se comentó que los dirigentes estudian varias ofertas para tratar de cerrar un acuerdo importante para la institución.

Riquelme quiere blindar a una de las joyitas de la Reserva: "Boca le quiere ofrecer..."

Boca ya piensa en Atlético Tucumán, un rival para saber si está para pelear, pero no pierde de vista el proyecto. Por ello, mientras Hugo Ibarra y su cuerpo técnico analizan al puntero del campeonato, Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol trabajan para blindar a una de las grandes joyitas que tiene el club en la Reserva.

Después de ganarle 1-0 a Defensa y Justicia en la última jugada del encuentro con el tanto de Luis Vázquez, los de Ibarra intentarán hacerse fuertes ante el Decano en La Bombonera para meterse en la pelea por el campeonato. Mientras la Comisión Directiva ya comenzó a negociar con una de las promesas del club.

Todo el plantel del Xeneize (salvo Carlos Zambrano porque estaba descompuesto) comió un asado este viernes con algunos miembros del Consejo. Tras la comida, Juan Román Riquelme comenzó con las gestiones para renovarle el contrato a Valentín Barco, la joyita que acaba de cumplir 18 años.