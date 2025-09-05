Boca hoy: alta médica a Russo, el rumor de Riquelme que desmintió Almirón y el Superclásico de Reserva

Luego de tres días de internación, en la Fundación Fleni vieron en condiciones a Miguel Ángel Russo para marcharse a su domicilio al recibir el alta médica. Entre otras novedades del Mundo Boca, este viernes el predio de Ezeiza será sede de un nuevo Superclásico de Reserva, y Jorge Almirón habló de su paso por el Xeneize y de su vínculo con Riquelme. Enterate todas las novedades acá.

Alta médica para Russo: qué sigue ahora para el DT de Boca

Tras permanecer internado desde el pasado martes en la Fundación Fleni debido a una infección urinaria que sufrió, el entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, recibió el alta médica y en horas de la tarde de este viernes regresó a su hogar junto a su familia.

Según pudo saber Bolavip, Russo está estabilizado clínicamente, y le dieron el alta para pasar el fin de semana en su casa. El próximo lunes, se realizará chequeos ambulatorios para analizar cómo sigue su recuperación y los pasos a seguir con la misma.

El experimentado DT venía atravesando estas molestias desde días pasados, y es por eso que decidió acercarse al centro médico para un chequeo de rutina. Allí, quedó internado para recibir medicación vía intravenosa, con el objetivo de combatir a la bacteria de la mejor manera.

Con el correr de los días, Russo fue mostrando leves mejorías, aunque los médicos decidieron que permaneciera en el centro de salud, ya que no tenían ninguna intención de que continúe con tratamiento ambulatorio, fundamentalmente contemplando su cuadro general.

Tras realizar un seguimiento minucioso y aguardar que la infección bajara en su totalidad, en horas de la tarde de este viernes los doctores le dieron el alta médica al entrenador, quien junto a sus familiares cercanos se retiró a su hogar para continuar con la recuperación.

Por el lado de Boca, no tuvieron ninguna intención de apurar el alta de Russo y de volver a contar con su presencia en los entrenamientos. Por el contrario, el deseo de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme fue que el destacado entrenador pueda recuperarse de la mejor manera posible para dejar atrás este nuevo susto.

Superclásico de Reserva

En el Boca Predio de Ezeiza, por los interzonales de la octava fecha del Torneo Proyección, Boca recibe a River en el primer Superclásico de Reserva de la temporada. El mismo, se disputará este viernes a partir de las 20.00 horas y será dirigido por Facundo Carretero.

El Xeneize, llega como tercero de la Zona A con 15 puntos y buscará una victoria que lo meta en la cima de su grupo momentáneamente. Es por eso que su entrenador, Mariano Herrón, contará con futbolistas que bajaron de Primera, como el defensor Mateo Mendía y el mediocampista Camilo Rey Domenech.

El encuentro entre el Xeneize y el Millonario, programado para este viernes 5 de septiembre a las 20.00 horas podrá verse en vivo a través de la página web de LPF Play. Allí, quienes quieran verlo deberán crearse una cuenta y accederán al partido de manera gratuita.

Jorge Almirón habló de Boca y Riquelme

Jorge Almirón dejó hace menos de un mes el entrenador de Colo Colo, club que le había abierto las puertas en 2024 tras su salida de Boca como subcampeón de la Copa Libertadores y con el que llegó a conquistar un título de Primera División en Chile.

Mientras recupera energías para evaluar y afrontar nuevos desafíos, después de varios días de silencio, el entrenador concedió una entrevista a Deportv en la que explicó que había recurrido al mismo método tras dejar El Xeneize, porque nunca se sitió cómodo hablando de más. Fue entonces que recordó cómo le llegó la oportunidad de dirigir a uno de los gigantes del fútbol argentino, después de experiencias que no habían sido del todo buenas ni en su último paso por Lanús ni en el Elche de España.

“Fue una sorpresa mi llegada. Tenía otras posibilidades de trabajar en México y Estados Unidos, pero pude tener una charla y se decidió que fuera el entrenador. Me llamó Román, me junté, charlamos y se dio la posibilidad. Me sorprendió el llamado. Sorprende, pero sentía que estaba bien“, reveló sobre aquella primera comunicación con Riquelme.

Aunque no consiguió títulos con El Xeneize, durante su ciclo se generó una gran ilusión a lo largo de todo 2023 con la posibilidad de conquistar la tan ansiada séptima Copa Libertadores, título que al club se le niega desde 2007. Con gran eficacia en las definiciones por penales y Sergio Romero como gran figura en ese plano, el equipo logró avanzar hasta la final, en la que terminó cayendo 2-1 ante Fluminense en el Maracaná.

“Boca no es un club fácil. Cuando uno llega de afuera, tenés que acostumbrarte rápido. Las cámaras siempre te están siguiendo, te tenés que cuidar de todo lo que decís”, le dijo Almirón a Deportv. Sin embargo, desestimó un viejo rumor sobre la influencia de Juan Román Riquelme en las decisiones de los entrenadores que se desempeñan con el primer equipo.

“Nunca me sugirió nada ni me armó el equipo (Riquelme). Trabajé con total libertad. Tampoco Cascini, ni Chelo (Delgado) se metieron jamás. Todo fue mío. Los aciertos y los errores. Cuando llegué se hablaba mucho del Consejo, de la toma de decisiones, pero no. Disfruté muchísimo del día a día”, explicó.

Críticas a Advíncula en Perú

Si la Selección de Perú tenía una mínima, pequeñísima oportunidad de acceder al Repechaje clasificatorio al Mundial de 2026, se esfumó este jueves con la abultada derrota 3-0 ante Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo que terminó de redondear una pésima actuación en las Eliminatorias de Conmebol, evidenciada además por una dura crítica de los hinchas a los jugadores y entrenadores que pasaron a lo largo de la misma, así como a la Federación.

Uno de los más castigados tras el reciente traspié fue Luis Advíncula, quien tras perder el puesto en el lateral derecho de Boca a manos de Juan Barinaga, tuvo la oportunidad de volver a desempeñarse como titular. A tono con el resto de la defensa criolla, su producción fue muy poco feliz, pero hubo una jugada concreta que poco después se volvió viral en redes sociales y terminó por dejarlo expuesto.

Promediando 12 minutos del segundo tiempo, con Perú perdiendo 1-0, terminó desentendiéndose de una jugada de ataque de Uruguay, al punto de parecer congelarse por un par de segundos hasta ver aparecer a Giorgian De Arrascaeta para fusilar a Gallese y marcar el 2-0.

Aunque hubo en redes sociales quienes adjudicaron mayor responsabilidad a los zagueros, que eran los que deberían haber tomado su marca, otros se mostraron incrédulos e indignados ante la falta de reacción del jugador de Boca, que completó la totalidad del encuentro.

“Advíncula hace tiempo que quiere estar fuera”, comentó uno de ellos. “Ya no tiene ganas de jugar. Ha perdido la motivación”, opinó otro. “Ya entiendo a Boca porqué no lo ponen”, expresó un tercero. “Un poste, una triste realidad, pero reflejo de nuestro fútbol, federación, etcétera”, se lamentó una más. “Lo de Advíncula es vergonzoso. Pero no es por decirlo ahora. Se dijo hace ya mucho tiempo que no estaba al nivel necesario, pero así son”, protestó otra.

