Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Boca hoy: Cavani apunta al Superclásico, fuerte medida de Úbeda y más

Las novedades del Xeneize en este martes 21 de octubre de 2025.

Por Joaquín Alis

Boca hoy: Cavani apunta al Superclásico, fuerte medida de Úbeda y más
© Prensa BocaBoca hoy: Cavani apunta al Superclásico, fuerte medida de Úbeda y más

Mientras se encuentra afuera de los puestos de Copa Libertadores en la tabla anual y también de la zona de playoffs en el Torneo Clausura, Boca trabaja con la cabeza en Barracas Central. El encuentro ante el Guapo será fundamental para escalar posiciones y Claudio Úbeda lo sabe.

El plan del entrenador con Edinson Cavani, la decisión de programar un entrenamiento doble turno el jueves y la palabra de Chicho Serna son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este martes 21 de octubre.

La fuerte medida de Claudio Úbeda con el plantel de Boca

La fecha 13 del Torneo Clausura 2025 no pudo ser peor para Boca. A la derrota en La Bombonera ante Belgrano, se le sumó la victoria de Deportivo Riestra para dejarlo quinto en la tabla anual y el empate entre Barracas Central y Tigre, que lo sacó de la zona de clasificación a octavos de final.

Los resultados dejaron al Xeneize sin margen de error para los cuatro partidos restantes. Sumar de a tres en el encuentro pendiente ante Barracas Central será vital para escalar posiciones, antes de los dos duelos clave ante Estudiantes en UNO y River en La Bombonera. Con el objetivo de priorizar el trabajo, Claudio Úbeda tomó una importante decisión.

Serna apuntó contra Pablo Dóvalo

Por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025Boca Juniors dejó este fin de semana puntos cruciales ante Belgrano en La Bombonera. La derrota dejó al Xeneize fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores y solo la diferencia de gol lo está metiendo hoy en octavos de final del certamen local.

 Chicho Serna, quien fuera integrante del Consejo de Fútbol, habló tras el partido con El Show de Boca, esta vez en calidad de hincha y exfutbolista del club de la Ribera. Allí, apuntó contra Pablo Dóvalo, a quien acusó de cometer errores que perjudicaron al local.

Publicidad
joaquín alis
Joaquín Alis

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Argentina dio ventaja, pero con Placente nos volvimos a ilusionar: héroes igual

ggrova
german garcía grova

El Comité de la Liga Profesional determinó cómo serán los torneos de Primera en 2026

Lee también
Tras quedar afuera de todo, la fuerte medida de Claudio Úbeda con el plantel de Boca
Boca Juniors

Tras quedar afuera de todo, la fuerte medida de Claudio Úbeda con el plantel de Boca

Claudio Úbeda reveló cómo está el plantel de Boca y puso el Superclásico como el objetivo del 2025: “Es una responsabilidad”
Boca Juniors

Claudio Úbeda reveló cómo está el plantel de Boca y puso el Superclásico como el objetivo del 2025: “Es una responsabilidad”

Con un cambio, el probable equipo de Boca ante Belgrano
Boca Juniors

Con un cambio, el probable equipo de Boca ante Belgrano

Un campeón del mundo con la Selección Argentina apuntó contra Vinícius por su presente en Real Madrid: “No le hace bien”
Fútbol europeo

Un campeón del mundo con la Selección Argentina apuntó contra Vinícius por su presente en Real Madrid: “No le hace bien”

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo