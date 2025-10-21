Boca hoy: Cavani apunta al Superclásico, fuerte medida de Úbeda y más

Mientras se encuentra afuera de los puestos de Copa Libertadores en la tabla anual y también de la zona de playoffs en el Torneo Clausura, Boca trabaja con la cabeza en Barracas Central. El encuentro ante el Guapo será fundamental para escalar posiciones y Claudio Úbeda lo sabe.

El plan del entrenador con Edinson Cavani, la decisión de programar un entrenamiento doble turno el jueves y la palabra de Chicho Serna son solo algunas de las novedades del equipo de la Ribera en este martes 21 de octubre.

La fuerte medida de Claudio Úbeda con el plantel de Boca

La fecha 13 del Torneo Clausura 2025 no pudo ser peor para Boca. A la derrota en La Bombonera ante Belgrano, se le sumó la victoria de Deportivo Riestra para dejarlo quinto en la tabla anual y el empate entre Barracas Central y Tigre, que lo sacó de la zona de clasificación a octavos de final.

Los resultados dejaron al Xeneize sin margen de error para los cuatro partidos restantes. Sumar de a tres en el encuentro pendiente ante Barracas Central será vital para escalar posiciones, antes de los dos duelos clave ante Estudiantes en UNO y River en La Bombonera. Con el objetivo de priorizar el trabajo, Claudio Úbeda tomó una importante decisión.

Serna apuntó contra Pablo Dóvalo

Por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, Boca Juniors dejó este fin de semana puntos cruciales ante Belgrano en La Bombonera. La derrota dejó al Xeneize fuera de la zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores y solo la diferencia de gol lo está metiendo hoy en octavos de final del certamen local.

Chicho Serna, quien fuera integrante del Consejo de Fútbol, habló tras el partido con El Show de Boca, esta vez en calidad de hincha y exfutbolista del club de la Ribera. Allí, apuntó contra Pablo Dóvalo, a quien acusó de cometer errores que perjudicaron al local.

