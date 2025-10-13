Boca hoy: Chiquito Romero podría pasar a Argentinos Juniors, el agradecimiento de la familia Russo a Riquelme y más

Aún transitando horas de profunda tristeza por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, Boca comienza la semana de entrenamiento bajo las órdenes de Claudio Úbeda con la mirada puesta en el enfrentamiento contra Belgrano, del próximo sábado en La Bombonera, por la fecha 13 del Torneo Clausura. Mientras tanto, el mundo xeneize podría presentar un movimiento de último momento con una salida de peso, su presidente Juan Román Riquelme recibió el agradecimiento del fallecido entrenador y más novedades en este lunes 13 de octubre.

Boca dio el visto bueno para que Chiquito Romero juegue en Argentinos Juniors

En las últimas horas y después de la lesión de ligamentos cruzados que sufrió Diego “Ruso” Rodríguez, Argentinos Juniors tomó la determinación de ir a la carga por Romero. Por eso, el Bicho inició gestiones formales para quedarse con Chiquito, a quien solamente le quedan dos meses de contrato por delante en Boca. Ante este panorama, desde la cúpula dirigencial del Xeneize dieron el visto bueno para que la operación se concrete.

En ese sentido, solamente falta la aprobación del jugador para que la transferencia pueda hacerse efectiva, aunque de su entorno ven con buenos ojos esta chance. Eso sí: hay que tener en cuenta que Romero posee un elevado salario de nada más ni nada menos que 1,5 millones de dólares por año.

El especial agradecimiento del hijo de Miguel Ángel Russo a Boca a Riquelme

Este domingo, Nacho publicó un sentido mensaje en sus redes sociales junto al que compartió una serie de fotos con grandes recuerdos de su papá. Además, publicó un video con diferentes imágenes de la carrera del DT con la musicalización de ‘El Amor después del Amor’, de Fito Páez. En el mismo agradeció el cariño que recibió Miguelo de parte de todo el mundo del fútbol, aunque le dedicó un párrafo aparte al presidente de La Ribera. “Un agradecimiento especial a Román y a todo Boca Juniors por haber cumplido su último deseo”.

De esta manera, en nombre de toda la familia Russo, el futbolista de Tigre reconoció al mandatario su decisión de haberlo contratado para un tercer ciclo en el Xeneize, el lugar donde quería pasar sus últimos momentos de vida.

Morena Beltrán le dedicó un posteo a Lucas Blondel en medio de su incómodo presente de Boca

En su segundo partido consecutivo en Reserva, el ex Tigre convirtió en la derrota parcial del Xeneize ante Belgrano por 2 a 1. Luego del tanto, su pareja, Morena Beltrán, publicó una llamativa historia en su cuenta de Instagram. La periodista de ESPN subió un video del gol que marcó el lateral derecho con su pierna izquierda desde media distancia, y al lado escribió: “Ha vuelto!!! y de zurda”.

Además, el video está acompañado por la canción “No pares” de la banda argentina Los Piojos, con un claro mensaje motivacional al lateral. “Una campana más rica, y que tiene otro color. No les creas lo que dicen, quiere ver tu sumisión. Ponen carita de buenos, de perfecto salvador, pero no van a enseñarte lo que enseña es el amor. No, no pares, no es el final. Vos sabés que no es el final”, expresa la letra del tema.