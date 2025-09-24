Boca hoy: cómo está Cavani, el gesto de Riquelme con Russo y más

Boca Juniors continúa con los entrenamientos intentando dejar atrás el empate con sabor a derrota ante Central Córdoba. El foco de Miguel Ángel Russo y sus dirigidos está puesto en Defensa y Justicia, su próximo rival, a quien visitará con la presencia de 3 mil simpatizantes xeneizes.

La situación de Edinson Cavani, quien se sigue recuperando de una lesión, tiene en vilo al cuerpo técnico. Además, salió a la luz un lindo gesto de Juan Román Riquelme con el entrenador tras su última internación. A continuación, todo lo que tenés que saber.

El gesto de Riquelme con Russo

Miguel Ángel Russo pudo dirigir la práctica luego de encender las alarmas por presentar un cuadro de deshidratación que lo obligó a recibir suero y ser hospitalizado durante varias horas en la Clínica Fleni.

Bajo ese contexto, en Boca Predio se dio una presencia especial: la de Juan Román Riquelme. El presidente del club decidió aparecer durante el entrenamiento y protagonizar un encuentro con Russo, el cual dejó un tierno abrazo a pura risa entre ambos como postal.

Zubeldía desmintió llamados de Riquelme en el pasado

Los reiterados cambios de entrenador que tuvo Boca Juniors en el último tiempo hicieron que varios nombres aparezcan en el radar. Antes de que Juan Román Riquelme escogiera a Miguel Ángel Russo previo al Mundial de Clubes, sonaron varios nombres en la órbita del Xeneize. Uno de ellos fue Luis Zubeldía.

El director técnico argentino, que se encuentra libre desde junio tras su salida de San Pablo, fue consultado por Juan Pablo Varsky en Clank! acerca de los rumores que lo vincularon con el club de la Ribera. Allí, el estratega aseguró que jamás tuvo contactos formales.

