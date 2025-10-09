Boca hoy: el fútbol despide a Miguel Ángel Russo, Alan Velasco se pierde el Superclásico y más

La jornada del 9 de octubre no es una más para Boca. Con el entrenamiento suspendido, el plantel se acercó a La Bombonera para despedir a Miguel Ángel Russo, al igual que muchos hinchas del Xeneize y de otros tantos clubes del fútbol argentino. A continuación, todo lo que tenés que saber.

El velatorio de Miguel Ángel Russo

El fútbol argentino está de luto por la muerte de Miguel Ángel Russo a sus 69 años. El entrenador de Boca Juniors peleó hasta el final contra una dolorosa enfermedad que no lo marginó de su pasión ni en sus últimos días. El DT falleció este miércoles en su domicilio y rodeado de su familia.

Por su legado, Boca abrió las puertas del club desde este jueves para que se realice el velorio del último campeón de la Copa Libertadores con el Xeneize. A través de un comunicado, la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme brindó detalles para la ceremonia.

Las figuras de River que despidieron a Russo

El mundo del fútbol está de luto por la muerte de Miguel Ángel Russo. El entrenador de Boca, querido muchos clubes del país, fue despedido por todos los que integran la Liga Profesional. En representación de River no solo se pronunció el club, sino varias figuras identificadas con la institución.

Jugadores, ex jugadores, entrenadores y dirigentes se tomaron su tiempo para despedir al director técnico del Xeneize. Algunos fueron dirigidos por él en otros equipos y otros simplemente lo conocieron por las vueltas del fútbol. Al menos 30 de los que integran el mundo riverplatense dejaron un mensaje.

Se lesionó Velasco y se pierde el Superclásico

Las lesiones siguen siendo un dolor de cabeza para Boca. El entrenamiento del miércoles dejó a Alan Velasco con molestias en una de sus rodillas y los estudios médicos confirmaron que estará unas cuantas semanas afuera de las canchas. Tal es así que está casi afuera del Superclásico.

El ex-Independiente sufrió una distensión en el ligamento interno de la rodilla derecha y, en principio, tendrá para dos meses de recuperación. Teniendo en cuenta que el encuentro ante River en La Bombonera será el fin de semana del 9 de octubre, al jugador no le darán los tiempos.