Boca hoy: el mensaje de Cavani, la postura de Pekerman y el elogio de Vergara a La Bombonera

Luego de tener el domingo libre, Boca vuelve a las prácticas de cara al viaje a Mendoza, donde se enfrentará a Independiente Rivadavia por la quinta fecha del Torneo Clausura. En el medio, Edinson Cavani publicó un llamativo posteo en sus redes y desde el club conocieron la postura de Pekerman ante la posibilidad de ser mánager del club.

El mensaje de Edinson Cavani tras ser silbado por los hinchas de Boca

Luego de esta situación, Cavani publicó una historia en su cuenta de Instagram, en la que dejó un pequeño mensaje motivacional tanto para él como para su equipo pensando en los próximos compromisos del elenco de la Ribera, en el que buscarán cortar con la racha de 12 encuentros sin ganar.

“A seguir y seguir”, escribió el delantero uruguayo junto a un emoji de dos manos apretándose, con una imagen suya de fondo en La Bombonera en este partido contra Racing. Previo a esto, el usuario que subió la foto le dejó un mensaje al futbolista: “Nunca mucho cuesta poco”.

Riquelme, interesado en la llegada de José Pékerman a Boca

Luego de lo que fue el pésimo comienzo del segundo semestre del año, Juan Román Riquelme tomó drásticas decisiones en la conducción del fútbol de Boca. Lejos de intentar calmar las aguas, el presidente disolvió el Consejo de Fútbol que había llegado bajo sus órdenes, que derivó en las salidas de Mauricio Serna y Raúl Cascini como empleados de la institución de la ribera.

El flojo desempeño dentro de la cancha, donde atraviesa la racha más extensa de partidos sin conocer la victoria, no fue ajena a las decisiones del club. Por eso, el ídolo optó por quitar el ente que estaba a cargo de las decisiones futbolísticas y el único sobreviviente fue Marcelo Delgado. Ahora, es cuestión de tiempo de que arribe un nuevo integrante para ser el líder del próximo proyecto.

Lo cierto es que Riquelme está seriamente interesado en José Néstor Pékerman. Para ocupar el puesto que quedó vacante tras la disolución, el mandatario del Xeneize tiene distintos nombres pero el del entrenador pica en punta como uno de los favoritos. Sin dudas, el experimentado director técnico está en la parte alta de la lista como para convertirse en el próximo mánager de Boca.

Duván Vergara elogió a La Bombonera

Duván Vergara, futbolista del elenco albiceleste, se deshizo en elogios para con la Estadio Alberto J. Armando, algo que, claramente, no gustó nada en Avellaneda. “De por sí fue algo especial para mí. Era un sueño para mí jugar en este estadio. Se me erizó la piel”, expresó en ESPN.