Boca hoy: la decisión de Úbeda tras el velorio de Russo, Leandro Paredes rompió el silencio y más

La jornada del viernes 10 de octubre tiene al plantel de Boca de duelo por la muerte de Miguel Ángel Russo. Claudio Úbeda suspendió la práctica del viernes y los jugadores se reencontrarán recién el sábado en Ezeiza, teniendo en cuenta que el partido ante Barracas Central fue suspendido.

Desde Estados Unidos, Leandro Paredes rompió el silencio y explicó su ausencia en el velatorio en La Bombonera. A continuación, todo lo que tenés que saber del equipo de la Ribera.

Paredes explicó por qué no viajó al velatorio de Miguel Ángel Russo

El plantel Xeneize, junto a la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme, fueron los primeros en asistir y participaron en una ceremonia privada antes del ingreso de los hinchas. Sin embargo, destacó la ausencia del capitán del equipo, Leandro Paredes.

Tras conocerse la noticia del fallecimiento de Russo, se especuló con un viaje de Paredes para asistir al velorio. Pero eso no ocurrió. Al respecto, y desde Miami, el campeón del mundo dialogó este jueves por la noche con algunos medios para aclarar la situación.

Úbeda le dio el viernes libre al plantel

Úbeda decidió que el plantel de Boca tenga el viernes libre. El principal colaborador de Russo, que ahora está a cargo de los futbolistas, tomó esta tajante resolución luego de las dolorosas jornadas que atravesaron por la pérdida de Miguel. De esta manera, los jugadores regresan a la actividad este sábado en el predio que posee la institución en Ezeiza.

Cabe recordar que todo el staff del Xeneize se enteró de la noticia el miércoles a la tarde, ni bien finalizó la práctica de fútbol en La Bombonera. Inmediatamente, se canceló el ensayo de este jueves por obvias razones y todo el plantel y cuerpo técnico se presentó en Brandsen 805 para asistir al último adiós a Russo. Además, se suspendió el duelo ante Barracas Central de este sábado.

