Boca hoy: Paredes a la Selección, el mensaje de Chiquito Romero y más

Sin Miguel Ángel Russo, Boca se sigue entrenando en el predio de Ezeiza, intentando dejar atrás la dura derrota ante Defensa y Justicia. El Xeneize recibirá a Newell’s en una fecha donde Rosario Central y River, sus dos rivales directos, se verán las caras en el Gigante de Arroyito.

En el club ya fueron notificados de que Leandro Paredes irá a la Selección Argentina y no estará ante Barracas Central. Por otra parte, Chiquito Romero habló sobre su actualidad en el club de la Ribera. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Paredes, convocado a la Selección: qué hará Boca

Luego de culminar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina se prepara para los amistosos que disputará en la fecha FIFA de octubre ante Puerto Rico y Venezuela, en lo que serán dos de las últimas cuatro presentaciones en el año.

De cara a estos duelos que se disputarán en Estadios Unidos, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, reservó al futbolista de Boca, Leandro Paredes, por lo que no estará presente para dos compromisos importantes que disputará el Xeneize por el Torneo Clausura. La postura de Boca.

Alarcón y Palacios no fueron convocados por Chile

La decisión de AFA de que el Torneo Clausura no se frene en la próxima fecha FIFA dejó a Boca a la expectativa de las listas de convocados de varias selecciones. Miguel Ángel Russo ya sabe que no podrá contar con Leandro Paredes en el partido ante Barracas Central, pero recibió una buena noticia desde Chile.

En las últimas horas, Nicolás Córdova confirmó la lista de convocados de La Roja para el amistoso ante Perú. Pese al recambio que se esperaba, con la presencia de jugadores jóvenes, el entrenador interino decidió prescindir tanto de Carlos Palacios como de Williams Alarcón.

Chiquito Romero lanzó un desafiante mensaje para el arco de Boca

En medio de este mal momento de Marchesin, Sergio Romero, apareció en la entrega de los Martín Fierro para ir a buscar a su esposa Eliana Guercio, y allí comenzó a charlar con un hincha del Xeneize, que le pidió por su vuelta al arco en el corto plazo.

Ante esto, ‘Chiquito’ dejó un firme mensaje en el que se postula para ocupar el lugar de Marchesín. “Nunca me fui del arco de Boca, lo extraño mucho”, fue el comentario del arquero del elenco de la Ribera ante el pedido del hincha para que reemplace al criticado Marchesín.