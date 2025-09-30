Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Qué postura tomará Boca ante la citación de Paredes a la Selección Argentina y qué partidos se perderá el volante

El volante del Xeneize fue reservado por Scaloni y viajará a la gira amistosa por Estados Unidos en la fecha FIFA de octubre.

Por Marco D'arcangelo

Leandro Paredes, mediocampista y máxima figura de Boca Juniors.
© Getty ImagesLeandro Paredes, mediocampista y máxima figura de Boca Juniors.

Luego de culminar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina se prepara para los amistosos que disputará en la fecha FIFA de octubre ante Puerto Rico y Venezuela, en lo que serán dos de las últimas cuatro presentaciones en el año.

De cara a estos duelos que se disputarán en Estadios Unidos, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, reservó al futbolista de Boca, Leandro Paredes, por lo que no estará presente para dos compromisos importantes que disputará el Xeneize por el Torneo Clausura. 

Como consecuencia de esto, la dirigencia del elenco de la Ribera tomó una postura particular, ya que no le hará ningún pedido formal a la AFA para que dé de baja la convocatoria del mediocampista central y poder contar con él para los mencionados encuentros. 

Ahora, la pelota la tendrá Scaloni, quien deberá definir cuánto usará a Paredes para estos dos partidos amistosos, teniendo en cuenta lo que se juega Boca en el Clausura. En las últimas presentaciones de la Albiceleste, el volante fue titular, aunque no completó los 90 minutos. 

Estos compromisos de la Selección Argentina se disputarán el próximo viernes 10 de octubre a las 21 horas en el Hard Rock Stadium de Miami ante Venezuela, y el segundo será el lunes 13 del mismo mes ante Puerto Rico, en el Soldier Field de Chicago. 

Los partidos que se perderá Leandro Paredes en Boca

Por la convocatoria a la Selección Argentina, Paredes no estará presente en dos encuentros de Boca por el Torneo Clausura. El primero de ellos será el sábado 11 de octubre a las 14.30 horas ante Barracas Central en condición de visitante, y el segundo será frente a Tigre, con fecha a confirmar. 

Publicidad

Estos dos partidos serán importantes para el elenco de la Ribera, debido a que tendrá que sumar la mayor cantidad de puntos posibles, no solo pensando en la clasificación a los octavos de final del certamen, sino que también para la tabla anual pensando en la Copa Libertadores 2026.

Cristian Traverso destrozó a un titular de Boca tras la derrota ante Defensa y Justicia: “Te aviso que te van a sacar”

ver también

Cristian Traverso destrozó a un titular de Boca tras la derrota ante Defensa y Justicia: “Te aviso que te van a sacar”

Se reveló cómo fue el cruce entre Paredes y Baliño que pudo terminar en la expulsión del jugador de Boca por insultos

ver también

Se reveló cómo fue el cruce entre Paredes y Baliño que pudo terminar en la expulsión del jugador de Boca por insultos

marco d'arcangelo
Marco D'arcangelo

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

Riquelme, entre la espada y la pared

ggrova
german garcía grova

Se acabó la novela: Ian Subiabre renovará con River y jugará el Mundial sub 20

Lee también
Romario eligió entre jugar para Real Madrid o para la Selección Argentina
Fútbol Internacional

Romario eligió entre jugar para Real Madrid o para la Selección Argentina

A qué hora juega la Selección Argentina ante Australia por el Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

A qué hora juega la Selección Argentina ante Australia por el Mundial Sub 20

La Inteligencia Artificial anticipó el resultado del partido entre la Selección Argentina y Australia por el Mundial Sub 20
Mundial Sub 20

La Inteligencia Artificial anticipó el resultado del partido entre la Selección Argentina y Australia por el Mundial Sub 20

Del retiro joven y ser ídolo del PSG a incursionar en la gestión de clubes de FIFA: qué fue de la vida de Javier Pastore
Fútbol Internacional

Del retiro joven y ser ídolo del PSG a incursionar en la gestión de clubes de FIFA: qué fue de la vida de Javier Pastore

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo