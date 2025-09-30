Qué postura tomará Boca ante la citación de Paredes a la Selección Argentina y qué partidos se perderá el volante

Luego de culminar las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina se prepara para los amistosos que disputará en la fecha FIFA de octubre ante Puerto Rico y Venezuela, en lo que serán dos de las últimas cuatro presentaciones en el año.

De cara a estos duelos que se disputarán en Estadios Unidos, el entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, reservó al futbolista de Boca, Leandro Paredes, por lo que no estará presente para dos compromisos importantes que disputará el Xeneize por el Torneo Clausura.

Como consecuencia de esto, la dirigencia del elenco de la Ribera tomó una postura particular, ya que no le hará ningún pedido formal a la AFA para que dé de baja la convocatoria del mediocampista central y poder contar con él para los mencionados encuentros.

Ahora, la pelota la tendrá Scaloni, quien deberá definir cuánto usará a Paredes para estos dos partidos amistosos, teniendo en cuenta lo que se juega Boca en el Clausura. En las últimas presentaciones de la Albiceleste, el volante fue titular, aunque no completó los 90 minutos.

Estos compromisos de la Selección Argentina se disputarán el próximo viernes 10 de octubre a las 21 horas en el Hard Rock Stadium de Miami ante Venezuela, y el segundo será el lunes 13 del mismo mes ante Puerto Rico, en el Soldier Field de Chicago.

Los partidos que se perderá Leandro Paredes en Boca

Por la convocatoria a la Selección Argentina, Paredes no estará presente en dos encuentros de Boca por el Torneo Clausura. El primero de ellos será el sábado 11 de octubre a las 14.30 horas ante Barracas Central en condición de visitante, y el segundo será frente a Tigre, con fecha a confirmar.

Publicidad

Publicidad

Estos dos partidos serán importantes para el elenco de la Ribera, debido a que tendrá que sumar la mayor cantidad de puntos posibles, no solo pensando en la clasificación a los octavos de final del certamen, sino que también para la tabla anual pensando en la Copa Libertadores 2026.

ver también Cristian Traverso destrozó a un titular de Boca tras la derrota ante Defensa y Justicia: “Te aviso que te van a sacar”